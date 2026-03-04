啟德體育園1周年︱園區落成打破場地瓶頸 文藝界大讚「演唱會經濟」

體育界以外，啟德體育園亦重視和致力推動文化藝術界別的專業發展。去年啟德體育園舉辦逾120場國際及本地的體育娛樂盛事，僅啟德主場館接待訪客逾190萬人次。

演出業協會在啟德體育園開幕前的測試中，已開始安排多場演唱會。該協會主席許冰心指出，過去1年，成員於啟德主場館安排多次巨星演唱會，更安排國際音樂頒獎典禮，如韓國流行音樂頒獎典禮MAMA AWARDS，獲得全球媒體廣泛報道，吸引歐美、日韓、東南亞及內地樂迷注意；頒獎典禮作全球直播，演出片段在社交平台已有超過500萬人觀看，讓全球感受香港舉辦盛事的魅力，「相關經濟效益也證實協會過去推動『演唱會經濟』的目標正確，努力沒有白費。」

讓全球感受香港盛事魅力

她提到，國際演出單位來港，不僅成就多場盛事，也與本地音樂及演出業融合，讓本地從業員能參與內容創作、舞蹈編排、拍攝演出等，當中加入不少香港特色，如國際巨星邀請本港歌手同台演出，或透過短片向全球歌迷推介香港美食。她強調，每一場演唱會都能為消費者帶來獨特體驗，要達到最大效益，帶動整體經濟，需要各行各業同心協力，呼籲周邊行業共同努力。

許冰心認為，啟德體育園在場地運作及溝通安排上不斷進步，期望日後能在場租方面提供支持，並在硬件配套及搭建措施上，為業界提供更靈活的安排。

Coldplay香港場具指標性意義

在啟德主辦多場演唱會的Live Nation（HK），其執行董事源頴詩指，過去香港因缺乏大型場館，部分表演者在巡演中跳過香港，直至啟德體育園落成打破場地瓶頸。她指，Coldplay來港演出具有指標性意義，「相信全世界的國際級表演者也會考慮香港成為其中分站。」

源頴詩指出，啟德體育園的優勢在於硬體現代化，且地理位置優越，位處市中心，緊鄰酒店、零售及交通網絡，「無論在製作、藝人管理或者外國的團隊，都覺得很方便和快。」她提到，香港第一次有容納5萬人演出的場地，對觀眾而言是全新體驗，實際也是業界學習在大型場地演出的過程，「大家一起去做，每次比上一次更進步。」

她提到，「演唱會經濟」的影響可持續數月，由歌迷購票、預訂酒店到延伸的「快閃店」活動等，創造勞動需求。為了提升本港的競爭力，她期盼未來能進一步優化場地運作，協調及善用場館的檔期，並降低製作成本，讓香港成為國際藝人演出的「必然之選」。

記者：仇凱瑭、關英傑

攝影：劉駿軒、陳浩元