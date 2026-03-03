Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒基50周年活動 「Flower Market」3.19起中環海濱舉行 入場即送1朵毛絨花

社會
由不只制作（Pen & Paper）主辦，恒基兆業地產呈獻，澳洲超寫實藝術家 Cj Hendry 創作的沉浸式藝術裝置「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」即將首度登陸亞洲。活動於3月19日至22日在中環海濱舉行，一連四日免費向公眾開放。所有入場人士必須透過活動網站進行預先登記，並憑電子門票方可入場。為了傳遞藝術走入大眾的理念，活動免費入場之餘，每位到場訪客均可免費選取一朵毛絨花，及以每枝38港元價格，購買各款毛絨花朵作為留念。

活動為香港藝術三月盛事揭開序幕

「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」為香港藝術三月一連串大型文化及藝術盛事揭開序幕。作為恒基兆業地產50周年主要慶祝活動之一，「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」進一步展現集團多年來透過持續支持藝術發展、致力豐富香港創意文化的承諾。

活動呈現26款毛絨花作品

「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」設於猶如溫室的展亭中，呈現由 Cj Hendry 精心創作的26款、合共逾15萬枝毛絨花作品，細膩捕捉花朵的質感與形態，延續 Cj Hendry 一貫的超寫實藝術語言。今次在香港舉行的活動將加入兩款專屬限定作品，分別是為慶祝恒基兆業地產50周年而特別創作的 「Henderson Flower」，以及象徵香港精神並與集團旗艦商業地標 The Henderson 建築線條互相呼應的洋紫荊「Bauhinia」。這兩款特別為今次 Flower Market 創作的作品，探索柔性雕塑與城市建築的相互連繫，仿如一場富有詩意的藝術對話。

「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」詳情

日期：2026 年 3 月 19 日至 22 日

地點： 中環海濱AIA Vitality公園（民光街33號）

入場費： 免費入場（所有參加者必須預先登記；名額有限，先到先得，額滿即止。）

