蛇出沒注意！將軍澳屢現蛇蹤 區議員倡海濱長廊加設「蛇出沒」警示牌

社會
更新時間：15:56 2026-03-03 HKT
發佈時間：15:56 2026-03-03 HKT

將軍澳屢現蛇蹤，將軍澳海濱長廊附近更屬蛇出現的熱門地點。10多位西貢區議員近日聯合建議，在將軍澳海濱長廊及其他合適地方加設蛇出現的提示牌。他們指，收到不少將軍澳居民表示曾於海濱長廊周邊目賭有蛇出現，加上不少街坊均有飼養狗隻或寵物，擔心遇蛇時不知如何應對。

他們指收到香港兩棲及爬蟲協會提議，在有蛇出現的地方設立提示牌。提示牌除標示「蛇出沒注意」外，還寫有「請保持冷靜，不要嘗試捕捉和殺害，有需要時可撥打999報警，感激我遇見」的字句。

記者：曾偉龍

