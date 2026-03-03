涉嫌無牌舉辦興趣班遭票控 「一拳書館」公司及店長否認2項傳票罪5月審訊

深水埗獨立書店「一拳書館」被指去年6月舉辦棟篤笑興趣班，店長龐一鳴及營運書店的鳴動教育有限公司各被食環署票控一項無牌公眾娛樂場所罪。案件今於九龍城裁判法院再提堂，龐一鳴及公司均否認控罪，辯方指本案無任何警誡供詞，有信心可與控方同意大部分案情，預計審訊需時1日。裁判官吳卓樺遂排期案件於5月5日進行一日審訊。

51歲被告龐一鳴及鳴動教育有限公司各被票控一項無牌公眾娛樂場所罪，今由大律師劉偉聰等代表。龐於庭上否認2項傳票罪，控方表示會有3名證人；大律師劉偉聰則指無任何警誡供詞，另指有信心可與控方同意大部分案情。因此吳官預計一日審訊，排期於5月5日進行。

控罪指被告於2025年6月29日下午08時07分，無根據香港法例第172章公眾娛樂場所條例批出的牌照而使用在九龍深水埗大南街169-171號大南商業大廈3字樓的處所，作為一個公眾娛樂場所，即舞台表演。

案件編號：KCS37515-37516/2025

法庭記者：雷璟怡