中電消費券2026 |3月初起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
更新時間：17:05 2026-03-03 HKT
發佈時間：17:05 2026-03-03 HKT
發佈時間：17:05 2026-03-03 HKT
中電社區節能基金於 2026年撥款 6,000萬港元，再度推出「中電消費券計劃」，向約 60萬戶合資格的低用電量家庭，以及享有長者電費優惠的客戶，每戶派發面額50元，總值 100港元的消費券，可在全港4000間商戶使用。
合資格客戶將於 2026年3 – 5月期間收到有關中電消費券派發安排的通知。
合資格受惠家庭
低用電量住宅客戶
凡2025年全年6 期電費賬單（兩個月一期）的總用電量為2,400 度或以下的家庭可獲消費券，消費券將以電子方式發放至中電「度度賞」獎賞平台內的電子禮券錢包，領取方法的通知於3月初起以郵寄或電郵方式寄出。
享有長者電費優惠的客戶
消費券將以郵寄方式於 2026 年 3 月 27 日起陸續郵寄至客戶於電費賬戶內的登記地址。
領取電子消費券方法
如客戶已擁有中電 One 及度度賞賬戶，只需在 3 月 27 日後打開「度度賞電子禮券錢包」即可領取電子消費券。
第一步：在Google Play 或蘋果App Store 下載中電App
第二步：啟動中電Ｏne 賬戶
第三步：激活度度賞賬戶
如何建立中電One 帳戶？
可到中電網站了解。
如何激活度度賞賬戶？
可到中電網站了解。
使用電子消費券方法
領取消費券後，可於中電度度賞平台使用電子消費券，或可在參與計劃的實體商戶使用。
中電度度賞使用方法
在參與計劃的實體商戶使用方法
消費券有效日期
消費券有效日期：2026年3月27日至2026年10月31日
參與商戶名單
合資格家庭憑消券到近4,000間實體零售商店及食肆消費，包括餅店、雜貨店、電器店、洗衣店、藥房及社企店舖等。此外，電子消費券亦適用於中電度度賞獎賞平台。
參與商戶名單將於2026年3月27日公布。
最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店 街坊：好多人排隊 美心旗下品牌接手
2026-03-02 12:17 HKT