Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中電消費券2026 |3月初起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！

社會
更新時間：17:05 2026-03-03 HKT
發佈時間：17:05 2026-03-03 HKT

中電社區節能基金於 2026年撥款 6,000萬港元，再度推出「中電消費券計劃」，向約 60萬戶合資格的低用電量家庭，以及享有長者電費優惠的客戶，每戶派發面額50元，總值 100港元的消費券，可在全港4000間商戶使用。

合資格客戶將於 2026年3 – 5月期間收到有關中電消費券派發安排的通知。

合資格受惠家庭

低用電量住宅客戶

凡2025年全年6 期電費賬單（兩個月一期）的總用電量為2,400 度或以下的家庭可獲消費券，消費券將以電子方式發放至中電「度度賞」獎賞平台內的電子禮券錢包，領取方法的通知於3月初起以郵寄或電郵方式寄出。

享有長者電費優惠的客戶

消費券將以郵寄方式於 2026 年 3 月 27 日起陸續郵寄至客戶於電費賬戶內的登記地址。

回到目錄

領取電子消費券方法

如客戶已擁有中電 One 及度度賞賬戶，只需在 3 月 27 日後打開「度度賞電子禮券錢包」即可領取電子消費券。

第一步：在Google Play 或蘋果App Store 下載中電App

第二步：啟動中電Ｏne 賬戶

第三步：激活度度賞賬戶

如何建立中電One 帳戶？

可到中電網站了解。

 如何激活度度賞賬戶？

可到中電網站了解。

回到目錄

使用電子消費券方法

領取消費券後，可於中電度度賞平台使用電子消費券，或可在參與計劃的實體商戶使用。

中電度度賞使用方法

 

在參與計劃的實體商戶使用方法

 回到目錄

消費券有效日期

消費券有效日期：2026年3月27日至2026年10月31日

回到目錄

參與商戶名單

合資格家庭憑消券到近4,000間實體零售商店及食肆消費，包括餅店、雜貨店、電器店、洗衣店、藥房及社企店舖等。此外，電子消費券亦適用於中電度度賞獎賞平台。

參與商戶名單將於2026年3月27日公布。

回到目錄

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
5小時前
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
5小時前
吳安儀社交平台宣佈婚訊。
桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章
即時體育
6小時前
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
00:36
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
19小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
9小時前
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
4小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT