會展醫療創科金融教育活動佔比升至43% 梅李玉霞：抓緊機遇助國際大型展覽落戶香港

香港會議展覽中心（管理）有限公司董事總經理梅李玉霞表示，醫療、創科、金融及教育已成為全球經濟的關鍵字，會展中心相關的會議及展覽的佔比達43%，按年增一成，形容非常滿意成績。

醫療/創科/金融/教育會議展覽佔比按年增一成

今年在會展舉行的醫療、創科、金融及教育相關活動增加。李玉霞舉例指，第41屆亞太眼科學會年會及第37屆香港眼科學術會議，上月5至8日在會展舉行，匯聚全球數萬名眼科專家及醫療專才，比原先估計八千人多。而第15屆中國胸痛中心大會下月3至4日舉行，不但首次選址香港，更料匯聚逾3,000名內地及海外醫療領袖；2026年世界癌症大會則將於9月召開，顯示香港醫療科技先進，受國際重視。

此外，「Consensus香港大會2026」上月10至12日在會展閉幕，吸引1.1萬名與會者，連同周邊活動，共帶來3億元經濟效益；2026亞太國際教育協會（APAIE）年會暨展覽事隔13年，在上月重臨香港。中東著名商貿科技展覽「LEAP East」更將於7月在會展舉辦，是該展首次在中東以外的地方展開；亞洲數據中心峰會暨產業展覽會亦將於7月舉行，聚焦人工智能（AI）算力等，料吸引逾8000名國際買家。

香港會議展覽中心（管理）有限公司董事總經理梅李玉霞。

梅李玉霞：會展業處於轉型期 將繼續抓緊機遇

李玉霞指，會展業務已很多元化，但面對全球經濟發展及科技變化，團隊會繼續緊貼市場，開行馬力、四出奔跑，把新展覽活動帶來香港，「每次帶一個盛事或大型活動嚟香港，唔止會展中心受惠，展覽業、旅遊業、餐飲、零售、娛樂方面，都會同時受惠。只要我哋帶多啲活動嚟香港，各行各業都會振興起嚟，經濟會越嚟越好，呢個係我哋其中一個使命。」

她續指，會展業處於轉型時期，雖然在創新服務領域已做得不錯，但團隊將繼續抓緊機遇、大展拳腳；又指緊貼國際趨勢、跟著時代演繹，才能做到好成績。

財政司司長陳茂波在《財政預算案》預留1億元吸引嶄新元素的大型國際展覽來港，李玉霞強調會抓緊機遇，助大型展覽及國際活動落戶香港，特別以醫療、創科、金融及教育為主打方向，做好超級聯繫人及超級增值人角色，並配合政府打造國際樞紐，匯聚全球人才交流心得及共商發展大計。