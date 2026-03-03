預算案無提加煙草稅 吸委會新聞稿刪「失望」字眼 議員：再加煙稅不及打擊私煙見效

新一份《財政預算案》未提增加煙草稅，香港吸煙與健康委員會日前在網頁發新聞稿回應，指對連續兩年未增加煙草稅的決定「表示失望」，及後刪去有關字句。《星島頭條》向委員會主席湯修齊了解，他稱不便接電話。委員會其後書面回覆承認，網頁資料作出「行文調整」，指不代表控煙政策立場有任何改變，將繼續秉持一貫立場及方向，就控煙政策向政府提建議。有立法會議員認為，再增煙草稅不及打擊私煙般立竿見影，認為當前應先做好完稅標籤制度。

吸煙與健康委員會近年多次要求政府提高煙草稅，但引起煙民及商界不滿，質疑只會令私煙問題更為猖獗。翻查委員會網頁的新聞稿，最早保留到2015年，由2015年至2025年的11年間，有9年預算案未增煙草稅，而委員會的回應措辭，都用到「失望」或「非常失望」。其中，煙草稅由2015至2022年連續凍結8年，委員會最初3年均「表示失望」，之後更連續5年「表示非常失望」。去年《預算案》未提增煙草稅，委員會亦有「表示失望」。

財政司司長陳茂波上周三（25日）公布新一份《預算案》，委員會當日在網頁刊登新聞稿，表明「對連續兩年未能增加煙草稅的決定表示失望」，惟之後現字句刪去。最新版本指，委員會月初聯同115個團體去信財政司司長，促請政府增加煙草稅，建議每年調整等。

鄧飛：現階段先做好完稅標籤制度

身兼委員會委員的教育界立法會議員鄧飛上周六（28日）接受電話訪問，方知悉新聞稿有更動，但她稱理解和接受，不會削弱未來向政府反映意見的力度，「減少吸煙行為，最對口的不是《財政預算案》，或財政司司長辦公室。反而其他部門，例如醫衞局、海關在打擊私煙上要做多些功夫。不能不斷要求財政司司長在《預算案》中，綜合體現如何減少吸煙的各種不同政策措施，倒不如在施政報告爭取會更好。」

鄧飛又指，從公共健康角度，進一步增加煙草稅，已不及打擊私煙般立竿見影，贊成現階段先做好完稅標籤制度，「因為現在加煙稅，（煙民）就不吸正規煙，私煙成行成市，有『點心紙』從網上、屋邨、屋苑買私煙。」

陳凱欣：委員會推動控煙遊說力度比政府更大

選委界議員陳凱欣表示，據自身接觸經驗，委員會推動控煙的遊說功夫，力度比政府更大。她不揣測委員會改動新聞稿原因，又認為「失望」是頗中性、用於表達訴求落空的形容詞，相信日後可繼續使用，「就像我們之前想減多點稅，長者醫療券加多一點，政府給不了，議員都會有失望。行政主導，但政府有不足，民生聲音有不滿，其實我們用些非挑釁性或侮辱性的字眼，是沒有問題。」

醫療衞生界議員林哲玄指，對私煙從嚴執法，與增加煙草稅之間沒有衝突。政府消息人士上周三表示，現時重點打擊私煙，期望海關做好完稅標籤制度，再作部署。

記者：蕭博禧