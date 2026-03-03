機場中跑道舉行飛機事故及救援演習 逾千人參與 測試場緊急事故應變能力

香港國際機場今晨(3日)在中跑道舉行年度飛機事故及救援演習，以測試機場同業處理飛機事故的應變能力。約20個機構及政府部門的逾1,000名代表參與是次演習，大灣區航空為參與的航空公司；另有超過400位志願人士扮演旅客及受影響旅客親屬。

事故模疑充電裝置冒煙引致起落架塌下起火

演習模擬一架載有120名乘客的離港客機，因機艙服務員報告一名乘客放於座位下的外置充電器冒煙，於中跑道滑行時中止起飛。客機在減速期間輪胎爆裂，導致偏離跑道；其起落架繼而塌下並起火。航空交通管制指揮塔人員隨即啟動失事警報；香港機場管理局亦即時啟動機場緊急應變中心。消防處及香港警務處等緊急應變部門迅即派員抵達事故現場滅火及救援、提供醫療援助、運送傷者及進行其他支援。

演習模擬處理事故中的死傷者，其中傷者被送往五間公立醫院。無受傷的旅客則被送往機場的旅客接待中心，在辦理入境及海關手續後，再送往為演習而在機場設立的親屬接待中心。參與演習的非政府機構亦提供人道援助及心理輔助服務。

姚兆聰：演習評估及加強應對突發事故及危機管理準備能力

機管局、民航意外調查機構、大灣區航空、消防處及警務處舉行模擬聯合記者會，交代事故詳情及救援行動。約30 名來自本地六間大學的學生扮演記者。演習於上午6 時結束。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，是次演習為機場同業提供重要機會，評估及加強應對突發事故及危機管理的準備能力。感謝各單位的參與，在機場三跑道系統的運作下順利完成演習。

飛機事故演習是按照簽發機場牌照規定進行。香港國際機場定期舉行演習、練習及培訓講座，內容涵蓋不同運作受阻情況及緊急應變場面，包括惡劣天氣、系統故障、設備失靈、公共衞生及保安事故等。

