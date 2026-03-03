簡樸房︱業界指認證費用被搶高 嘆業主執整單位被污名化 促政府做好安置溝通

《簡樸房條例》今月正式生效，首年為業主登記期，共計有48個月過渡安排，即至2030年全面實行，讓業主有足夠時間改裝以符合法例要求。簡樸房經營者協會主席陳顯熹今早（3月3日）在商台節目表示，近日可能由於多業主登記，一些認證的專業服務價格被搶高。此外他反映，當業主想執整大廈改善設施時，由於會有租客需要遷出，即類似早前的義華大廈事件，導致業主被逼背負上「逼人走」的污名，期望政府與業主做好溝通，疏導居民的安置需要。

改裝成本高昂 業界尋求節省方案

陳顯熹解釋，政府提出的措施對單位設施有新增要求，例如房門和廁所。他舉例，政府要求單位大門需防火，而分間房的房門則需具備防煙功能。然而，這種防煙功能並不能透過在舊門上加裝防煙條來實現，而是必須連同門框整套更換。他透露，目前向廠商零星訂購這類防煙門，連工包料每隻成本高達1萬港元，若一個單位需更換4隻門，費用便達4萬元。協會正嘗試集合業界訂單，希望以量制價，降低成本。

除了房門，俗稱「黑廁」的無窗洗手間亦是改裝的重點。根據新要求，這類廁所的門上需加裝扇葉以引入鮮風。陳顯熹表示，業界過往為節省空間，多採用玻璃趟門或俗稱「巴士門」的摺門，這些門都無法滿足新規定，必須更換。目前更換一道合規的廁所門，報價約為三千多元。他坦言，業主們都理解政府提升居住環境的原意，但如何以最低成本達到要求，是他們最關心的議題。

認證費用水漲船高 牽涉多方專業人士

除硬件改裝，獲取認證的過程同樣費用不菲。陳顯熹指出，整個認證過程牽涉多達四、五方的專業人士，包括負責簽字的工程師或測量師、水喉匠、註冊電業承辦商及消防承辦商。他觀察到，近期由於市場查詢量大增，這些專業人士的報價亦隨之水漲船高，每方報價平均可達兩萬港元，整個申請（以每個分間開之前的單位計算）涉及的認證費用，加起來可能高達六位數字。他分析，這或許是因為工程師「不愁沒生意」，寧願提高價格以篩選客戶。

冀與政府建溝通平台 免被污名「趕租客」

對於早前發生的義華大廈租戶遷出事件，業主因維修而被指「逼遷」，陳顯熹大感無奈。他強調，業主的原意是希望遵守法例、改善設施，但過程中若需租客暫時遷出，便容易在觀感上被誤解為「趕人走」，令他們無家可歸。

他認為，要解決這個困局，關鍵在於加強與政府的溝通。他建議，業主方可建立一個平台，預先將需要安置的租客情況通報予政府相關部門，如社會福利署，以便當局能及早介入協調，為租客提供適切的安置安排。陳顯熹指出：「實際上最清楚情況的是我們業主，我們是起點。」他認為，若能有直接渠道與政府或關愛隊溝通，在行動前做好協調，便能避免產生負面觀感，讓業主在履行法規的同時，也不會被外界批評。

對於未來的登記情況，陳顯熹預計，即使部分單位目前未完全符合所有標準，大部分業主仍會先進行登記，因為登記是獲取後續3年過渡期的前提。他透露，自己公司旗下的800間房已陸續準備登記，預計本月內會先為約一成的單位提交申請。