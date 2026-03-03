天氣︱天文台凌晨1時55分取消黃色暴雨警告

【元宵節天氣】位於珠江口一帶的雷雨區正影響該區，本港迎來大雨。

3月4日天氣消息

【01:55】天文台凌晨1時55分取消黃色暴雨警告信號。

3月3日天氣消息

【23:25】天文台發出黃色暴雨警告。

【23:10】天文台指，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【22：50】天文台發特別天氣提示，指位於珠江口一帶的雷雨區正影響該區，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。

根據天文台自動分區天氣預報，隨著東北季候風殺到，今日（3日)氣溫將逐漸下降，晚上大部分地區氣溫介乎16至17度，打鼓嶺更料低至15度。根據天文台資料，近年最低溫的元宵節出現在2017年2月11日，當日市區氣溫錄得11.5度；其次為2022年2月15日的15.8度。如果今日錄得的氣溫低於15.8度，將會成為近九年來最凍的元宵節。

天氣︱月全食觀賞受天氣影響

此外，今日傍晚香港上空將上演月全食天文現象。若天氣情況許可，市民屆時可透過肉眼直接觀賞整個過程。由於是次月食在月出前已開始，因此月亮將會呈現「帶食而出」的景象。不過，市民能否成功「賞月」，還需視乎今晚的雲量與雨勢發展兩大關鍵因素。

根據太空館的資料，月全食的全食階段始於下午7時04分，此時月球完全進入地球本影，並將持續約59分鐘。隨後的月偏食階段將於下午9時18分結束。香港下一次可見的月全食的全食階段將於2029年1月1日發生。

隨後一兩日天色逐漸好轉

天文台表示，高空擾動會在明日遠離廣東，該區雨勢逐漸減弱。同時，東北季候風會為該區帶來清涼的天氣。受較乾燥的季候風補充影響，隨後一兩日廣東沿岸天色逐漸好轉。一股達強風程度的偏東氣流會在週末期間至下周初影響廣東沿岸。

本港地區今日天氣預測，多雲，間中有驟雨，雨勢有時較為頻密，稍後有幾陣雷暴。天氣轉涼，日間氣溫徘徊在20度左右，稍後逐步下降至晚上最低約16度。吹和緩至清勁北至東北風。