元宵｜文化中心3米高「駿馬」花燈成「打卡位」 紮作師傅冒卓祺：冀市民了解傳統工藝 確保有資源做下去

今日( 3日 )是正月十五日元宵節，不少市民會按照傳統吃湯圓、賞花燈，寓意人月兩團圓。今年康文署在香港文化中心露天廣場舉辦丙午年春節綵燈展，展出兩組以非遺紮作手藝製成的綵燈：《駿馬迎春 非遺呈祥》及《獅躍新春 馬到功成》，每日下午6時至晚上11時亮燈，其中一位紮作師傅冒卓祺接受《星島》訪問時表示，今次要製作一個高3米、「形似且神似」的「駿馬」花燈，耗時約一個半月才完成，可說是心血結晶。

今年花燈以《駿馬迎春 非遺呈祥》為主題

為配合馬年來臨，紮作師傅冒卓祺表示，今年花燈以《駿馬迎春 非遺呈祥》為主題，整組作品包括一匹3米高的駿馬、六隻蝠鼠及兩隻醒獅，由15個徒弟一同製作，其中「駿馬」前後製作耗時約一個半月，部分更需重做兩、三次，亦是他以竹製作的生肖造型中最大的花燈，「動物造型的花燈其實變化不多，因為大家都知道馬的外型是怎樣，所以最難是製作出它的神態，主要是靠師傅自己的經驗和方法。」

冒卓祺坦言，最考功夫的部位是馬匹的肚子、尾巴及臀部的線條，稍有偏差，整體氣勢便會大打折扣，製作時亦要營造出肌肉感覺，「並不是真的有肌肉，但要令人一眼看去覺得『有力』、『有精神』。」至於6隻蝠鼠，他說同樣花費不少心力，「你們看到有6隻蝠鼠，其實是包含12隻，前後有兩隻蝠鼠合起、湊成一隻。」

除了尖沙咀綵燈展，每年元宵節亦是紮作行業最繁忙的日子，他說要馬不停啼前往不同圍村製作點燈儀式用的花燈，「每年都有，是村內的大日子」 ，花燈上會有「加官晉爵、丁財貴壽、五福臨門、添丁發財」祝福字句，村民會將花燈懸掛在村內祠堂，向祖先稟告新添的男丁，之後「化燈」。

一人獨力製作1.8米高、點燈用花燈 需時3日才可完成

他又指，若一個人獨力製作一個1.8米高、點燈用的花燈，需要3日時間才可完成，看似簡單的背後花費不少心力，惟現時行內講求效率，熟手的師傅需要快速、一氣呵成，「不可能『雕花』一樣慢慢做，也要看有無價值，有無人願意付錢去做」。

被問及收入如何，他說一般花燈價錢約數千元，扣除材料、人手後，實際收入僅屬「時薪計」，「我自己落手落腳整，都是賺返自己人工」。

他亦提到，今年綵燈展在元宵期間宣傳明顯減少，「新年嗰陣仲有，元宵反而靜晒」，又感嘆對比有不少海外華人社區如新加坡等，仍會透過中式節慶與傳統工藝凝聚鄉情，反觀香港市民對本地傳統文化的重視程度大減，「大家注重1月1日元旦多於農曆正月初一，注重西方情人節多於元宵節；在2月14日會買花送情人，但到元宵節，大家很少會過節慶祝」，故此期望市民感受節慶熱鬧氣氛之餘，亦能了解相關傳統工藝，讓紮作師傅有空間、有資源繼續做下去，「否則有些技術，一代過了就真係無」。

談及日後技藝傳承的問題，他表示，學習紮作並非短期速成，「要浸好耐」，從基本結構、比例、線條到造型神態，均需多年實踐才能掌握，更不是單靠設計圖便能完成，「學到基本之後，中間也可以有好多變化」，即使有不少人上課體驗如何紮作，但真正能夠學成並堅持到最後的，往往寥寥可數。

他期望，未來政府部門及相關機構可更有系統地支援行業，讓年輕人看到入行前景，「唔係淨係靠興趣，也要看市場，如果紮一隻醒獅有2萬元，會有很多人入行，完成不用擔心失傳」。

