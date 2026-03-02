市建局率先開展啟德道／沙浦道及「觀塘市中心2.0」最後一期項目前期工程 加快工程進度

為加快市區更新步伐，市區重建局率先開展九龍城啟德道／沙浦道發展計劃及「觀塘市中心2.0」最後一期發展的一系列前期工程，移除前期工程的不確定因素，大幅減省日後發展商進場後需處理相關工程的時間，並讓其資源能專注於大樓的設計及建造工作。市建局與發展商發揮各自所長及善用資源，以加快推進市區更新工作，讓項目能盡早為社區帶來裨益。

市建局自行發展九龍城啟德道／沙浦道項目地庫建造工程

為加快重建步伐及提早完成地庫建造工程，市建局現階段以自行發展的模式推動九龍城啟德道／沙浦道項目，並已委聘工程承辦商進行地基及地庫開挖等前期工程，預計最快於3月初動工。市建局會以動態管理策略，視乎項目進展在較後的階段決定未來發展模式，以進一步提升其競爭優勢。

「觀塘市中心2.0」今年中於同仁街及裕民坊實施封路措施

至於「觀塘市中心2.0」最後一期項目，市建局已分階段展開多項前期工程。預計在今年年中會在同仁街及裕民坊實施封路措施，以配合地下管線改道的工程，預計於2028年完成；就連接「觀塘市中心2.0」最後一期項目的行人天橋及港鐵的高架平台，為了提前取得核准，市建局已向屋宇署及港鐵提交相關圖則及資料以供審批。

在提速推動重建項目前期工程的同時，市建局亦重視加強項目的資訊透明度，以及與持份者和潛在投資者／發展商的溝通。為此，市建局在今日（2026 年3月2日）就「觀塘市中心2.0」最後一期項目推出「項目發展促進服務」（促進服務），善用前期工程進行的時間，諮詢有興趣的投資者／發展商，聽取他們的建議，並整合相關持份者的意見，以優化項目。

是次促進服務除了為有興趣的投資者／發展商提供「觀塘市中心2.0」最後一期項目的基本發展參數資訊外，亦會闡釋項目以下的特點：

以「垂直城市」概念發展、集「商、住、貿、旅、教、研」六項元素於一體的混合發展項目；

擁有「超高人流」、「超高可達性及連接度」及「高規劃設計靈活度」三高優勢；

目前已與三家本地大學簽訂合作備忘錄，確立他們在項目完成後設立校外教研空間的意向；預先為有意進駐項目的用戶製定空間配置及用途框架。

是次促進服務的網上平台於今日起開放予有興趣投資者／發展商登記及使用，讓他們可提前掌握所需資料，以進行初步設計評估及財務估算等工作。市建局會因應促進服務收集到的意見及其他持份者的反饋，更新項目的資訊並適時發放到平台，讓相關持份者能適時知悉項目最新的發展。

市建局期望透過促進服務及持份者參與，進一步優化「觀塘市中心2.0」最後一期項目的發展靈活性及規劃裨益，創造出更多經濟及社會價值。市建局將匯聚社區及市場的智慧，充分發揮項目的優勢，為本港第二個核心商業區觀塘構建未來新地標。從城市更新的宏觀角度而言，配合多項大型基建落成，項目將進一步促進東維港灣區的發展，提升到訪人士的體驗，同時為本地及國際社群締造維多利亞港的東面門廊，為香港這個亞洲國際都會創造最大的價值。