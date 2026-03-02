河套香港青年科創谷｜初創企業：科學園聯通深港 助企業開拓內地和海外市場

香港科技園公司今日（3月2日）於香港科學園深圳分園舉行「一園兩地、深港共創」暨河套香港青年科創谷啟動儀式，深圳分園園區企業接受《星島》訪問，表示園區為初創企業提供非常多幫助，聯通深港，幫助企業開拓內地和海外市場。

園區有效解決企業多方面需要

中鋥半導體（深圳）有限公司總裁譚志明表示，園區會幫助企業對接海關、稅務等機構，引薦人才，介紹私人融資基金和投資公司，解決企業不同範疇需要。他介紹，公司核心產品為第三代半導體的刻蝕設備，表示內地對半導體需求大，因此選擇進駐深圳園區。

中醫藥企業：香港具國際認可 有獨立優勢

山參有約健康科技（香港）有限公司創始人CEO杜浩受訪時介紹，公司利用現代生物發酵技術，進行中醫藥現代化和可持續發展。杜浩認為，中醫藥國際化在香港有獨特優勢，因為香港更具國際認可。他還提到，香港在產品宣傳的法律法規方面有更多自由空間，對企業宣傳營銷十分重要。

科學園幫助企業優化管理 拓展國際業務

賽富能科技（深圳）有限公司總經理李新艷提到，公司接受了香港科學園200萬元的資助，作為第一桶金，幫助公司的靜態熱電新能源技術進行科研和商業化落地。他提到，園區會幫助優化企業管理，在IP打造、企業發展規劃等方面提供幫助。香港科學園也會組織活動，讓企業到不同展會宣講，和來自新加坡等國家的國際機構交流。

記者：周育瑩

攝影：何君健