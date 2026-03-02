Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九巴擬今年開放4車廠供電動車日間充電 未透露有否計劃加價

社會
更新時間：18:08 2026-03-02 HKT
發佈時間：18:08 2026-03-02 HKT

九巴今日（2日）舉行新春傳媒茶聚，九巴透露，目標今年內正式開放各大車廠，包括位於九龍灣、沙田、屯門及荔枝角4間車廠，供公眾於日間時段為電動車充電，預計合共有逾150支快速充電樁，其中荔枝角車廠上月中已率先試行開放，電費約為每度電2.6元，而日後充電位收費稍後再公布。至於加價問題，九巴未透露詳情，僅重申要維持及提升巴士服務質素，並讓巴士公司可持續發展，需有穩定財政，會視乎一籃子因素及財政狀況等決定是否加價，強調以往申請加價時都有考慮市民負擔能力。

日間時段開放  不設過夜充電服務

九巴指，巴士一般在早上7時許後已從各車廠出車，至晚上8時後才回廠，故計劃在日間時段開放車廠予公眾，但不設過夜充電服務。九巴表示，九巴各車廠大多在商業區或工業區附近，相信能方便附近的上班族及駕駛者午飯時間快速充電。

除了4間大車廠，即九龍灣、荔枝角、沙田、屯門車廠外，九巴的青衣及將軍澳車廠亦會逐步開放，以配合政府期望2035年全港達約1萬支高速充電樁的政策。九巴稱，現時九龍灣車廠正與的士車隊合作，供的士充電，日後各車廠會陸續開放供電動私家車、商用車充電。

被問到加價問題，九巴未透露詳情，僅重申要維持及提升巴士服務質素，並讓巴士公司可持續發展，需有穩定財政，會視乎一籃子因素及財政狀況等決定是否加價，強調以往申請加價時都有考慮市民負擔能力。

 

