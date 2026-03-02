Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2人鐵通互毆債仔喪命 地盤散工為追800元單車墊支費誤殺罪死囚4年

社會
更新時間：17:29 2026-03-02 HKT
發佈時間：17:29 2026-03-02 HKT

50歲地盤散工3年多前為男友人墊支購買二手單車後，多次上門追討800元欠款，2人持長鐵通互毆，友人被打至頭部重創倒地，送院2日後不治。地盤散工否認謀殺罪受審，自辯時堅稱無意殺害死者，陪審團早前大比數裁定被告謀殺罪脫，一致裁定誤殺罪成。法官游德康今午於高等法院判刑指，2人皆持鐵通互毆，雙方均需為衝突負責，只是被告更為強壯，又擊中死者頭部，才令死者喪命，終判囚4年。

現年50歲的男被告王冠銘否認在2022年10月31日於香港謀殺58歲男子羅振成。庭上交代被告有14項案底，多為藏毒等輕微罪行。辯方求情指被告在香港長大，學歷至中四，與妻子離異後長年照顧患有罕見腦疾的長女，只能從事地盤散工，並依賴綜援維生。

游官判刑指閉路電視片段顯示，2人口角時，被告原沒有攻擊死者，單純破口大罵，死者進入電梯後，被告不阻礙電梯門關上，讓死者離開，其後2人先後離開大廈，被告以正常步伐步行，沒有追趕死者，死者卻回頭喝罵被告，才致2人大打出手。游官認為2人皆手持鐵通攻擊對方，雙方均需為衝突負責，只是被告更為強壯，又擊中死者頭部，才令死者喪命，因此以5年監禁為量刑起點，考慮到被告早已願意承認誤殺罪，減刑至4年。

案件編號：HCCC52/2024
法庭記者：陳子豪

