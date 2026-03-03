Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德體育園1周年｜園區變身娛體地標 盛事期間商戶酒店營業額近翻倍 零售館出租率九成

更新時間：07:30 2026-03-03 HKT
發佈時間：07:30 2026-03-03 HKT

啟德體育園啟用一周年，帶動周邊餐飲及酒店業交出亮眼成績表。過去一年，園區吸引超過700萬人次到訪，零售館出租率突破九成，成功引入利物浦官方旗艦店、香港桌球學院等運動品牌。昔日的機場舊址，如今成為香港體育與娛樂地標，吸引市民與旅客一再到訪，鄰近餐飲商戶及酒店在大型活動期間營業額接近翻倍，更有酒店在盛事期間滿房，展現出「盛事經濟」的效應。

啟德體育園自去年3月啟用以來，已成功舉辦近50個、合共逾120場國際及本地的體育和娛樂盛事，帶動園區人流持續上升，累計接待超過700萬人次，零售及餐飲表現亦穩步增長。

利物浦旗艦店香港桌球學院進駐

位於體育園內的啟德零售館，以「運動遊樂」為核心概念，成為「盛事經濟」下最直接的受益者。根據園方資料，零售館的整體出租率已超過90%，並吸引了利物浦足球俱樂部大中華區首間官方旗艦店、世界級桌球好手羅拔臣及卓林普投資的「香港桌球學院」等進駐。今年，零售館將迎來國際劍擊學院及佔地逾1萬平方呎的室內高爾夫球體驗館，進一步與運動遊樂作連結。

零售館匯聚近80間人氣食肆，記者上周日到訪位於零售館2樓的名苑酒家，中午時間座無虛席。名苑酒家集團總監陳安迪表示，過去1年受啟德體育園多項盛事帶動，酒樓整體營業額錄得雙位數增長，特別是全運會及多場數萬人規模的演唱會舉行期間，人流及生意額較平日顯著提升，晚市訂座經常全滿，部分盛事當日的營業額較平日接近倍增，人均消費穩定在300至350元以上，「不論是演出前的餐飲需求或觀眾散場後的晚餐消費，我們都看見穩定而健康的增長動力。」

遊客大幅上升 人均銷費穩定

據集團觀察，盛事期間外地旅客佔比大幅上升，以大灣區及內地旅客為主，東南亞、歐美觀賽及欣賞演唱會的旅客亦明顯增加，成為晚市核心客群。

香港啟德帝盛酒店總經理Anita Chan :

他們不再只為購物而來，而是傾向探索本地文化，例如在社交媒體上尋找九龍城的泰國菜餐膽或參觀九龍城寨公園展覽。

 

陳安迪提到，旅客會特意安排整日行程，包括吃飯、「打卡」、購物，使活動價值不只限於演出時段，「商戶能直接受惠於龐大客流，提升生意額與品牌曝光。」他續指，園區的交通及配套逐步成熟，讓觀眾更樂意留在現場消費，整體而言，盛事與商戶之間形成良性互動，「旅客為盛事而來、為美食停留，實現賽事、商戶、旅客三方共贏，帶動啟德片區長遠的商業活力。」

「競技慶功套餐」深受歡迎

回顧啟德體育園去年成績，12月31日除夕，園區錄得單日12萬人次訪客的破紀錄高峰。各項演出開始前後，零售館多間食肆及美食廣場人頭湧湧，不少商戶均有為盛事作出相應的調配，並推出主題套餐及優惠「吸客」。

以名苑為例，陳安迪指，曾就全運會推出「競技慶功套餐」，深受運動員及觀眾歡迎，也有針對演唱會觀眾推出快捷套餐和限定優惠，吸引不少年輕歌迷及家庭顧客購買。他說，欣賞園區提前提供下個月的活動時間表，讓團隊能「超前部署」。

他特別提到，曾有主辦方於賽後辦20席的大規模慶功宴，出席人士包括來自俄羅斯、美國、歐美和南非的旅客，菜價每席6000元，需要分頭尾輪應付，場面熱鬧。

日本室內遊樂園品牌的海外首間旗艦店也選擇落戶啟德，JOYPOLIS SPORTS HONG KONG總經理石嘉明指，香港市場對「高質素、具備新鮮感」的娛樂體驗有強大需求，「開業至今入場人次及會員人數穩步上升，期望能推出更多有趣、全方位的體驗給大家。」

啟德體育園的盛事也帶動不少旅客在港旅遊及住宿。永東直巴營運副總監謝蔚俊表示，自啟德體育園啟用後，乘客量持續增長。以演唱會為例，初期英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay演出期間，每日來回約4000人次；至近日韓國男團Seventeen演唱會，已增至約1萬人次。非活動期間的客量亦上升，來自內地的自由行旅客增長約20%。

為了吸引「粉絲」群體，該司亦提供應援巴士服務，以開篷巴士接載「粉絲」往體育園，每次平均吸引約300至400人。他指，目前內地旅客佔整體客源的60%至70%，其餘則為澳門居民及海外華僑等。

謝蔚俊透露，未來將與票務平台合作，計劃年中推出涵蓋門票、應援活動及跨境巴士的套票，預料會受旅客歡迎。

國際巨星演唱會 酒店一房難求

此外，盛事也為本港帶來過夜旅客。香港啟德帝盛酒店總經理Anita Chan指出，酒店在大型盛事期間訂房需求顯著上升，尤其在去年全運會、香港國際七人欖球賽，以及Coldplay、BLACKPINK、周深等國際巨星演唱會期間，酒店在活動前一晚、當日，甚至翌日均達滿房，與線上旅行社合作提供的「門票 + 住宿」套票，基本上推出1至2小時內售罄，充分反映盛事直接帶動住宿需求。

她指，盛事期間，外地旅客比例有顯著增加，客源組合也因活動性質而多元化，以今年1月的BLACKPINK演唱會為例，香港是該組合世界巡迴演出的最後一站，也是中國唯一一站，吸引大量內地及東南亞歌迷訪港。

體育園開幕首場大型演唱會Coldplay，則因其歌迷群主要在歐美，帶來不少英國及歐洲旅客。此外，參考往年情況，香港國際七人欖球賽約60%至70%住客來自美國、英國、澳洲等長途市場，其中不少是每年固定來港的忠實球迷。

Anita補充，不少旅客會安排深度遊及額外活動，令旅程更豐富多元，「他們不再只為購物而來，而是傾向探索本地文化，例如在社交媒體上尋找九龍城的泰國菜餐廳或參觀九龍城寨公園展覽。」

她相信，隨着體育園持續舉辦世界級盛事，將為香港旅遊業、周邊餐飲及零售經濟帶來長遠正面影響，並為酒店業界打破傳統短途過境模式，刺激非節假日的旅遊需求。

記者 關英傑 林家希 潘明卉

