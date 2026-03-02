新資本投資者入境計劃｜兩年接近3200宗申請 料帶來950億投資金額

投資推廣署今日（2日）表示，「新資本投資者入境計劃」自2024年3月推出以來，持續受全球高淨值人士青睞和吸引資本流入香港。截至今年2月底，投資推廣署共接獲近3,200宗申請，所有申請預計將為香港帶來約950億港元投資金額，進一步鞏固香港作為國際財富管理中心的領先地位。「新計劃」於本月1日起就控股公司條件作出更新，容許申請人可使用成立少於6個月的合資格私人控股公司作出投資規定審查申請，不設最少成立期，為投資者提供更具彈性的資產配置選擇。

兩年接獲近3,200宗申請 為港帶來950億元投資

過去兩年間，「新計劃」於首年建立基礎和提高對計劃的認識、期間不斷優化機制以達致持續增長及突破，充分反映了香港在全球投資環境中的競爭優勢和市場對本港的信心。投資推廣署和入境事務處亦持續深化合作處理「新計劃」的申請，為申請人於香港進行投資並落戶發展提供適切的便利。

郭俊峯：很高興看到市場對新計劃反應熱烈

入境處處長郭俊峯表示，香港積極推行多元化的人才入境計劃，很高興看到市場對新計劃反應熱烈。該計劃與其他入境計劃相輔相成，發揮協同效應，吸引全球優秀人才與資金來港，為香港的持續發展與長遠競爭力注入新動能。

劉凱旋：新計劃為本地創科產業注入新動力

投資推廣署署長劉凱旋表示，新計劃的投資者來港後，除本身帶來可觀資本流入外，亦會在房地產、餐飲、零售、教育及生活服務等範疇產生連鎖效應，帶動高端及日常消費，間接為本地中小企及專業服務界創造經濟效益。新計劃亦為本地創科產業注入了新動力，尤其投資組合涵蓋創科及其他策略性領域，為初創企業和科研項目提供資金支持，推動創新成果商品化及產業化，進一步推動香港成為亞洲創科樞紐。

政府2023年3月發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，推出一系列提升香港在家辦及財富管理領域競爭力的措施，其中包括新計劃。新計劃與家族辦公室發展勢頭一致，兩者均錄得強勁增長，共同鞏固香港全球財富管理樞紐地位。

過去一年，投資推廣署推行全方位推廣策略，包括在亞洲、中東、歐洲、美洲等主要市場及本地的媒體刊登專題報導，並利用社交媒體平台發布發放相關資訊及推廣宣傳「新計劃」。署方亦積極透過外訪及投資者會議，聯同商會、協會、專業團體及家族辦公室服務提供者網絡等舉辦簡介會，建立更廣泛的推廣渠道。