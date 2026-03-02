Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小巴司機涉撞倒過路婦致嚴重受傷 被控危駕等兩罪 准保釋3.26再訊

社會
更新時間：15:33 2026-03-02 HKT
發佈時間：15:33 2026-03-02 HKT

婦人去年9月在元州街與青山道交界橫過馬路時，疑遭小巴撞倒而受傷送院治理。涉事七旬小巴司機被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害等兩罪，案件今早在九龍城裁判法院首次提堂。辯方申請押後案件至3月26日再訊，待索取法律意見，獲裁判官批准，被告准以5000元保釋候訊，期間不得駕駛。

73歲被告高俊雄，報稱小巴司機，被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害及使用欠妥的車輛共兩罪。控罪指被告於2025年9月6日，在長沙灣元州街與青山道交界在道路上危險駕駛公共小巴，引致許彩琼身體受嚴重傷害；另於同日同地使用該車輛時，該車輛並非在良好及可使用的狀態，即左後輪內胎洩氣胎壁破爛而結構層外露。

案件編號：KCCC621/2025
法庭記者：黃巧兒

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 中國外交部：有公民在德黑蘭死亡︱不斷更新
即時國際
39分鐘前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
6小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
2026-03-01 15:30 HKT
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
筍盤推介
6小時前
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
00:35
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
突發
4小時前
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 圍觀者拍片亮氣槍「助攻」
00:51
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 大埔反黑組接手調查
突發
6小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-01 11:06 HKT
星島申訴王|放蛇揭 私宅兜售平價偉哥 70歲賣家：食完我做多2次 !
04:09
星島申訴王 | 放蛇揭私宅兜售平價偉哥 70歲賣家：食完我做多2次
放蛇直擊
7小時前