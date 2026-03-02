小巴司機涉撞倒過路婦致嚴重受傷 被控危駕等兩罪 准保釋3.26再訊

婦人去年9月在元州街與青山道交界橫過馬路時，疑遭小巴撞倒而受傷送院治理。涉事七旬小巴司機被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害等兩罪，案件今早在九龍城裁判法院首次提堂。辯方申請押後案件至3月26日再訊，待索取法律意見，獲裁判官批准，被告准以5000元保釋候訊，期間不得駕駛。

73歲被告高俊雄，報稱小巴司機，被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害及使用欠妥的車輛共兩罪。控罪指被告於2025年9月6日，在長沙灣元州街與青山道交界在道路上危險駕駛公共小巴，引致許彩琼身體受嚴重傷害；另於同日同地使用該車輛時，該車輛並非在良好及可使用的狀態，即左後輪內胎洩氣胎壁破爛而結構層外露。

案件編號：KCCC621/2025

法庭記者：黃巧兒