沙嶺數據園區用地5.81億批出 潤江智算科技中標 估算首三年累計投資規模達238億

社會
更新時間：15:18 2026-03-02 HKT
發佈時間：15:18 2026-03-02 HKT

政府今日（2日）公布沙嶺數據園區用地招標結果，土地由唯一投標者香港潤江智算科技有限公司投得，造價為5.81億元，批租期為50年。中標者的母公司為香港潤豐智算科技發展有限公司及森谷工（香港）科技有限公司，其最終控股公司為潤澤智算科技集團股份有限公司，過往有豐富開發高端數據中心的經驗，在內地多個城市均有發展及營運高端數據中心設施以至大型數據港項目。

須交4.7億保證金 算力將達全港36倍

根據協議，中標公司需於42個月內營運，首三年投資規模為238億元，經濟產出達46億元，並提供180個技術職位，至2032年園區算力達18萬匹，相當於現時全港算力的36倍。政府會嚴格中標公司落實承諾，公司需提交4.7億元保證金，確保做到上述承諾。

只有單一投標？孫東：選到好的經營者便是成功

創新科技及工業局局長孫東表示，投標結果顯示商界真金白銀為北都投下信任一票。對於投標公司只有一間，孫東解釋，園區面積大、中標者的經驗和發展時間要求高，而無論有多少投標公司，最終只會選擇一間好的公司，故選擇到好的經營者，便是成功。

電量方面，孫東表示，涉及電力為220兆瓦，沙嶺園區的供電在水電、污水排放和網絡方面均可應付，相信中標公司會與電力公司在香港政策框架下商討；而園區作為未來的算力樞紐，顧客將包括本地、大灣區和其他地方公司。

蔡傑銘：只有單一投標因政府要求高

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘表示，中標價已超出底價，證明公司對香港市場有信心，而土地有面積大和斜坡等挑戰，均增加投標難度。他指，投標公司只有一間，因為政府招標要求高，需滿足算力、經濟產出、投入、職位等要求，該公司有能力和有資格達到條件，政府會透過服務契約一直跟進，而在公司在三年營運期時達到契約要求，才會退回逾4億元的保證金。

位處香港北部都會區的沙嶺數據園區用地日去年公開招標，該地盤總面積約為116 365平方米，最高樓面面積可達250 000平方米，當中不少於70%的樓面面積須作數據中心用途。沙嶺數據園區招標採用「雙信封制」，評審時價格建議佔三成，非價格建議評審比重佔七成，包括檢視設施可提供的規模、質量，創造就業機會及對香港經濟產值的促進情況等。

沙嶺數據園區為香港北部都會區產業發展的第一站。創科局fb
沙嶺數據園區為香港北部都會區產業發展的第一站。創科局fb

沙嶺數據園區用地位於北部都會區，鄰近羅湖地段，地盤總面積約為116 365平方米，現正改劃為「其他指定用途」註明「創新及科技」，作發展數據園區及相關產業用途，以配合香港發展成為國際創新科技中心的願景。沙嶺數據園區用地最高的樓面面積可達250 000平方米，當中不少於70%的樓面面積須作高端數據中心用途。

推出沙嶺數據園區用地旨在提供先進算力設施，推動數據和人工智能相關產業的發展，鞏固香港作為區內數字基礎設施樞紐的地位，促進數字經濟和智慧城市的發展。

政府以「雙信封制」方式進行公開招標，創科局指希望透過招標吸引具實力的投資者，將沙嶺發展為先進的數據中心和相關產業的數據園區，協助推動香港創科發展。政府在制定招標文件時亦加入相關條款，確保用地以數據園區為主導用途；並採用「雙信封制」進行評審，就投標者的非價格建議和價格建議作綜合考慮，以期選出最能發揮用地潛力的方案。

攝影：何健勇

