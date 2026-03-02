Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河套香港青年科創谷正式啟動 孫東：已開始商討兩地聯通具體措施

更新時間：14:25 2026-03-02 HKT
發佈時間：14:25 2026-03-02 HKT

香港科技園公司今日（3月2日）於香港科學園深圳分園舉行「一園兩地、深港共創」暨河套香港青年科創谷啟動儀式，正式宣布啟動「河套香港青年科創谷」，為青年創業人士提供更完善的支援平台。啟動儀式於上午在香港科學園深圳分園舉行，兩地政府和科創企業代表均有出席。

孫東：已開始積極促進深港人才資源流通

創新科技及工業局局長孫東期望，深圳園區發揮聯通深港兩地的優勢，創造更多機會。他透露，正積極和深方探討人流、物流、資金流及數據流等「四流」跨境流動的具體實施方案，期望助力兩地人才資源流通。

深圳市政協副主席、福田區委書記兼河套發展署黨組書記黃偉則強調，會落實好國家戰略規劃，更大力度支持香港科技園深圳分園的發展。

香港科技園公司主席查毅超在致辭中形容，此刻是「關鍵時機」，深港兩地將攜手合作，把這個創新平台做大做強，期望科創谷能為人才提供更廣闊的發展空間。

深圳園區延續香港科學園體系

香港科技園公司創新發展總監簡依雯介紹，香港科學園深圳分園的第一棟大樓於2023年已投入運作，今日新啟動的「河套香港青年科創谷」將延續香港科學園的體系，企業篩選機制與香港科學園保持一致，和香港特區政府及中央政府的發展戰略一樣，會聚焦人工智能、微電子、硬科技等重點領域。

簡依雯透露，2023年啟用的大樓現時入駐率已達七成，當中八成企業來自香港。而新啟動的科創谷目前已有十家企業進駐，其中七間是由香港科學園延伸而來。她特別強調河套園區的獨特優勢在於跨境流通。園區提供的「一號通道」跨境巴士服務，實現了香港園區與深圳園區的點對點接駁，便利企業進行跨境商務活動。簡依雯稱科創谷會聚焦提供出海服務和人才培訓，讓多元化企業加入生態，借用平台的全球網絡走出去。

華力創科學首席執行官魚晨分享了園區對企業發展的實際幫助。他表示園區建設的確有效促進人才流動。華力創公司是先入駐內地分園，再落戶香港科學園的，也通過在香港科學園方面建立聯繫，吸引到人才加入團隊。他又提到，園區會組織海外代表團到訪，讓企業能面對面與潛在合作夥伴洽談，有效開拓海外業務。

光睿人工智能聯合創辦人邱嘉俊表示，園區在設施場地方面提供很大幫助，選擇入駐深圳分園，正是看中深港兩地資源共享，能助力企業在內地發展的計劃。

記者：周育瑩

攝影：何君健

