教育局推創新撥款計劃 施俊輝冀教育工作者善用人工智能 建構共融學習環境

社會
更新時間：13:44 2026-03-02 HKT
發佈時間：13:44 2026-03-02 HKT

教育局副局長兼數字教育策略發展督導委員會主席施俊輝表示，教育局致力促進教育數字化轉型，為配合數字教育策略發展督導委員會所訂定的發展重點和方向，教育局會持續更新課程、加強教師專業培訓、優化數字教育基建配套，並積極與學界及創科機構協作，以增強協同效應，推動數字教育高質量發展。

為加快實現相關目標，教育局推出了創新撥款計劃：由優質教育基金支持的「『智』為學理」撥款計劃，於初中科學科開展先導計劃，旨在加強科學科教師運用人工智能輔助教學的能力。成功申請的學校可獲提供一筆過10萬元撥款，鼓勵學校安排教師參與專業培訓和進行課堂實踐，推動教學創新，以強化學生學習效能。

此外，透過優質教育基金撥出約5億元，於2025/26學年推出為期三年的「『智』啟學教」撥款計劃，每所成功申請的學校可獲一筆過50萬元撥款。學校可按其校情和發展需要，靈活運用撥款，推動人工智能賦能教育項目，包括善用人工智能支援有特殊教育需要的學生。

施俊輝期望，統籌主任和教育工作者繼續發揮推動者和領航者的角色，善用人工智能建構共融學習環境，開拓更多元的支援策略。融合教育的成功，不僅有賴政策與資源的配合，更建基於教育工作者的堅持和創新。他相信，在人工智能的賦能下，能突破傳統的限制，為每一位學生，特別是有特殊教育需要的學生，開創更多的可能。

