簡約公屋｜九龍灣彩石里簡約公屋入伙 首個由校舍改建、共148單位 何永賢：年內再推逾2萬單位

香港首個由校舍改建的簡約公屋項目「九龍灣彩石里項目」今日（3月2日）正式入伙。項目由前聖若瑟英文中學舊校舍翻新而成，合共提供148個單位，月租介乎1,230至3,310元。房屋局局長何永賢出席簡約公屋入伙儀式，並向三戶入住家庭送上電熱水壺。她提到，連同九龍灣彩石里項目在內，目前已有超過9,600個簡約公屋單位落成並陸續入伙，今年中至年底還會再有2萬多個單位陸續推出。

年底前再有2萬多簡約公屋單位陸續推出

項目單位分布以三至四人單位最多，共70個，實用面積約23至28平方米；其餘包括26個一至二人單位及52個四至五人單位。每戶配備獨立洗手間、淋浴間及開放式煮食空間，並安裝煙霧探測器，不設明火煮食，同時配備熱水爐及抽氣扇等基本設備。公屋附近交通便利，居民步行約9分鐘可達港鐵彩虹站。

保留外牆獨特招牌字體及大型十字架

政府表示，項目翻新過程兼顧實用與保育，妥善保留原有建築特色及善用空間。原有學校禮堂改作社區服務空間，社區內亦設有便利店及自助洗衣店，便利居民日常生活。外牆獨特招牌字體及大型十字架按原址翻新，保留地區地標視覺元素與市民集體回憶。

記者：張琦

攝影：盧江球