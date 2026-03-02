元宵節天氣︱天文台料冷鋒今晚殺到顯著轉涼 明日有雷暴 周三有新界地區最低14度
更新時間：12:26 2026-03-02 HKT
發佈時間：12:26 2026-03-02 HKT
發佈時間：12:26 2026-03-02 HKT
明日（3日）是元宵佳節，不過隨著一道冷鋒今晚殺到，氣溫預計將顯著下降，並會有驟雨雷暴。此外，隨著東北季候風隨後抵達，天文台進一步調低元宵節翌日（4日）的溫度預測。
元宵節料有驟雨雷暴
天文台最新發布的九天天氣預報，對元宵節翌日（周三）的天氣預測作出調整。原先預計周三氣溫介乎17至20度，但在最新預報中，當日最低溫度下調至16度，最高氣溫亦只有19度。打鼓嶺早上氣溫更僅有14度，而大埔、上水等地則預計為15度。
天文台預測，明日氣溫將介乎17至22度。多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。天氣轉涼；周三大致多雲，有幾陣雨，早上清涼。本周中後期天色逐漸好轉。
天文台表示，受冷鋒隨後的東北季候風影響，未來一兩日廣東地區天氣轉涼，而高空擾動亦會為該區帶來有雨的天氣。受較乾燥的季候風補充影響，本周後期及周末期間華南天色逐漸好轉。
