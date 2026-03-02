Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

暑假再有足球盛事？消息：英超阿士東維拉傳8月訪港 勢鬥德甲拜仁慕尼黑

社會
更新時間：12:19 2026-03-02 HKT
發佈時間：12:19 2026-03-02 HKT

本港繼去年夏天上演多場足球盛事後，今年有望再迎來一支英超勁旅。據《星島》了解，英超球隊阿士東維拉計劃於今年8月訪港，與一支德甲球隊進行表演賽。據悉，對手較大機會為德甲班霸拜仁慕尼黑，若成事，將是維拉事隔超過15年後再次來港獻技。

若成事維拉相隔逾15年後再來港獻技

去年夏天，香港迎來連場國際足球盛事，其中「香港足球盛會2025」於7月在啟德體育園舉行，利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺四大歐洲豪門齊集香港，兩場比賽合共吸引近10萬名球迷入場，當中熱刺對阿仙奴的「北倫敦打吡」更創下啟德主場館近5萬人的單場入場人數紀錄 。其後，更有由C朗拿度領銜的沙特阿拉伯球會艾納斯訪港，出戰沙特超級盃，進一步推高本地足球熱潮 。

至於維拉的對手，據了解，將是一支德甲球隊，較大機會為德甲班霸拜仁慕尼黑。事實上，早於去年11月已有消息傳出，拜仁計劃在2026年8月進行亞洲之旅，並將香港站納入行程之中 。

拜仁這支擁有英格蘭隊長哈利簡尼、德國國腳甘美治及新星穆斯亞拿等球星的勁旅，對上一次訪港已是2007年，為慶祝香港回歸十周年而參加的回歸杯 。

不過值得注意的是，今年是世界盃年，勁旅多數有「大國腳」參戰，未知陣中球星會否悉數來港及上陣。文化體育及旅遊局局長羅淑佩日前在《財政預算案》措施記者會表示，今年正值世界盃年，預料暑假訪港的歐洲球會「未必好似去年咁多、咁密集，但我們盡力去做。」

記者：黃子龍

