舒適堡結業│創辦人陸毅強擬不認17項不當收款罪 准保釋至5月再訂審期

大型連鎖健身及美容中心舒適堡（Physical）前年結業，遭高等法院頒令清盤。創辦人陸毅強涉於前年8月至9月縱容舒適堡就服務收取款項、卻未能在合理時間內提供服務，被控17項「就消費者作出構成不當地就服務接受付款的營業行為」罪。案件今於東區裁判法院再訊，並與舒適堡另外9張傳票控罪一併處理，陸毅強擬不認罪，而傳票控罪則仍須時考慮。主任裁判官張志偉遂押後至5月29日再訊，屆時再訂審期，期間陸毅強續准保釋。

陸毅強擬否認17項不當收款罪

68歲男被告陸毅強、報稱董事，被控17項「就消費者作出構成不當地就服務接受付款的營業行為」罪。

本案與9張傳票控罪一併處理，該9張傳票分別控告Physical Beauty Centre(Yuen Long) Limited、舒適堡(屯門)美容健美有限公司、舒適堡(荃灣)美容健美有限公司、舒適堡(沙田)美容健美有限公司及舒適堡(伊利沙伯大廈)健美有限公司，均票告「作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪。

辯方今透露，陸毅強擬否認17項「就消費者作出構成不當地就服務接受付款的營業行為」罪；傳票控罪則仍時考慮答辯。

不爭議陸警誡錄影會面自願性

張官向控辯雙方確認，17項刑事控罪與9張傳票控罪將一併處理，故押後案件至5月29日再作案件管理，屆時再訂下審期。控方透露，案中有26名控方證人，因涉及大量文件，目前仍在準備當中。辯方確認，刑事控罪與傳票所涉的控方證人相同，而除了陸毅強以外，辯方暫無其他辯方證人，辯方另不爭議陸毅強在警誡錄影會面的自願性。

控罪指，被告於2024年8月1日至9月5日期間，舒適堡（屯門、尖沙咀、荃灣、沙田）美容健美有限公司、舒適堡（伊利沙伯大廈）健美有限公司，及Physical Beauty Centre（Yuen Long）Limited，作為商户，就多項有關產品，即私人健身教練服務、普拉提服務、按摩療程服務、美容套票療程服務、面部美容療程服務等，接受消費者付款。而在接受所述付款時，沒有合理理由相信上述公司將能在合理時間內，供應上述產品。而該罪行是在被告，在案發時作為上述公司的董事，同意或縱容下，或是可歸因於他的疏忽下犯的。

案件編號：ESCC2193/2025、ESS27906-27914/2025

法庭記者：王仁昌