Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

舒適堡結業│創辦人陸毅強擬不認17項不當收款罪 准保釋至5月再訂審期

社會
更新時間：11:28 2026-03-02 HKT
發佈時間：11:28 2026-03-02 HKT

大型連鎖健身及美容中心舒適堡（Physical）前年結業，遭高等法院頒令清盤。創辦人陸毅強涉於前年8月至9月縱容舒適堡就服務收取款項、卻未能在合理時間內提供服務，被控17項「就消費者作出構成不當地就服務接受付款的營業行為」罪。案件今於東區裁判法院再訊，並與舒適堡另外9張傳票控罪一併處理，陸毅強擬不認罪，而傳票控罪則仍須時考慮。主任裁判官張志偉遂押後至5月29日再訊，屆時再訂審期，期間陸毅強續准保釋。

陸毅強擬否認17項不當收款罪

68歲男被告陸毅強、報稱董事，被控17項「就消費者作出構成不當地就服務接受付款的營業行為」罪。

本案與9張傳票控罪一併處理，該9張傳票分別控告Physical Beauty Centre(Yuen Long) Limited、舒適堡(屯門)美容健美有限公司、舒適堡(荃灣)美容健美有限公司、舒適堡(沙田)美容健美有限公司及舒適堡(伊利沙伯大廈)健美有限公司，均票告「作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪。

辯方今透露，陸毅強擬否認17項「就消費者作出構成不當地就服務接受付款的營業行為」罪；傳票控罪則仍時考慮答辯。

不爭議陸警誡錄影會面自願性

張官向控辯雙方確認，17項刑事控罪與9張傳票控罪將一併處理，故押後案件至5月29日再作案件管理，屆時再訂下審期。控方透露，案中有26名控方證人，因涉及大量文件，目前仍在準備當中。辯方確認，刑事控罪與傳票所涉的控方證人相同，而除了陸毅強以外，辯方暫無其他辯方證人，辯方另不爭議陸毅強在警誡錄影會面的自願性。

控罪指，被告於2024年8月1日至9月5日期間，舒適堡（屯門、尖沙咀、荃灣、沙田）美容健美有限公司、舒適堡（伊利沙伯大廈）健美有限公司，及Physical Beauty Centre（Yuen Long）Limited，作為商户，就多項有關產品，即私人健身教練服務、普拉提服務、按摩療程服務、美容套票療程服務、面部美容療程服務等，接受消費者付款。而在接受所述付款時，沒有合理理由相信上述公司將能在合理時間內，供應上述產品。而該罪行是在被告，在案發時作為上述公司的董事，同意或縱容下，或是可歸因於他的疏忽下犯的。

案件編號：ESCC2193/2025、ESS27906-27914/2025
法庭記者：王仁昌

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 同意與伊朗新領導層對話︱不斷更新
即時國際
9分鐘前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
21小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
筍盤推介
3小時前
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-01 11:06 HKT
01:14
伊朗局勢︱杜拜機場停擺 滯留港人感徬徨 街上無人無車不敢外出：唔知場仗要打幾耐!
社會
19小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
4小時前
星島申訴王|放蛇揭 私宅兜售平價偉哥 70歲賣家：食完我做多2次 !
04:09
星島申訴王 | 放蛇揭私宅兜售平價偉哥 70歲賣家：食完我做多2次
放蛇直擊
5小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
「兩元兩折」方案於今年4月推行，「優惠車程設限」方案將於2027年4月左右。
兩蚊兩折｜4月起生效 10元或以上車費付正價兩折 一文睇清收費安排重點！
社會
2026-03-01 11:00 HKT