廉署即日起展開新一輪招聘 3.14至3.15辦招聘體驗日 新一代人員全方位涉獵執法教育防貪

廉政公署即日起至3月23日，以「一份反貪使命 開拓無限潛能」為主題展開新一輪招聘，透過「一體化招聘 全方位培訓」，革新人才發展策略，為轄下部門統一招聘及培訓廉政主任及助理廉政主任以填補空缺。

廉署招聘2026︱「一體化招聘」三部門人才

廉署新一輪招聘有別過往按部門（執行處、社區關係處及防止貪污處）分別進行招聘的安排，透過「一體化招聘」以填補空缺，統一挑選能應付未來不同挑戰的反貪新力軍。

獲聘者完成「反貪專業文憑｣入職課程後，將於執行處展開首個工作崗位，其後按廉署整體運作及人員發展潛能，唯才開拓反貪專業，有機會全方位涉獵執法、社區教育、制度防貪及國際廉政建設等不同範疇的工作。

全方位培訓「執法、教育、防貪」

為培育新一代全方位反貪專才，新入職者將參加為期20星期的「反貪專業文憑」入職課程，課程獲資歷架構認證為第5級別課程，程度相等於學士學位水平。

入職課程旨在裝備學員能全方位履行執法、教育、防貪以至國際廉政建設的職務，為學員提供專業反貪知識和技能，內容涵蓋廉署職能、國家、香港特區及海外反貪法制、反貪法例及執法程序、調查及蒐證技巧、電腦鑑證、財務調查、槍械使用及體能訓練、設合不同界別的反貪教育宣傳策略、新媒體應用、公私營機構制度防貪策略等。

本月中旬辦招聘體驗日 料千人參與

為配合招聘，廉署將於3月14日及15日（星期六及日）在北角廉署大樓舉辦廉署招聘體驗日2026，預計接待共約1,000人。即日至3月6日接受報名，讓有意投考人士體驗廉署的多元反貪工作：

專業執法：親身體驗模擬接見受疑人士、列隊認人，以及拘捕與搜查技巧訓練。

誠信教育：展示及體驗嶄新多媒體反貪宣傳策略，推廣廉潔文化。

制度防貪：個案分析貪污風險，制定防貪策略。

全球反貪：互動遊戲，了解廉署推動全球反貪合作的貢獻。

入職體能測試：參加者可即場接受入職體能測試，一旦通過測試，即獲認可符合2026年的招聘體能要求。測試包括15米漸進式心肺耐力跑、手握力測試、1分鐘掌上壓及1分鐘仰卧起坐。

廉政主任／助理廉政主任月薪幾多？

廉政主任：起薪點薪酬為54,700元，頂點月薪為111,005元，申請者須持有香港任何一所大學頒授的學士學位或同等學歷。

助理廉政主任：起薪點薪酬為27,620元，頂點月薪為50,070元，申請者須在香港中學文憑考試或香港中學會考考獲5科第2級／E級或同等或以上成績，或具同等學歷。

申請人可同時申請兩個職位，或選擇投考其中一個職位。招聘3月23日截止報名，預計於4月中旬進行筆試，6月進行評核，並於7月進行遴選面試。