免試簽駕照︱運輸署：「吸牌」3.16起全面網上預約 每日名額增至550個 擴至4間辦事處（附預約連結）

運輸署今日（2日）宣布，由3月16日起，全面推行網上預約免試簽發香港正式駕駛執照（免試簽發）櫃位服務並增加預約名額，同時擴展服務至全部四間牌照事務處，進一步便利申請人及更有效運用資源。「電子即日籌」安排亦會於3月16日取消。

3.16起全面網上預約 「電子即日籌」同日取消

由3月16日起，免試簽發櫃位服務的預約名額將增至每個工作日共550個，並擴展至全部4間牌照事務處。為更有效分流，位於長沙灣政府合署的九龍牌照事務處、東九龍政府合署的觀塘牌照事務處和沙田政府合署的沙田牌照事務處新設的免試簽發櫃位服務，將專責處理以內地駕駛證提交的申請；而位於金鐘統一中心的香港牌照事務處則繼續處理以所有認可國家和地方（包括內地）發出的駕駛執照提交的申請。

每個工作日550個名額 擴至4間牌照事務處

同日起，為確保申請人公平有序地使用服務，所有申請人必須預先經指定網上預約系統（www.gov.hk/tc/residents/transport/drivinglicense/diabs.htm）（3月10日開放）預約免試簽發櫃位服務，並按預約日期及時間到指定牌照事務處提交申請，一方面節省排隊輪候的時間，亦有助人流管理；3月16日取消即日籌安排。此前已透過預約系統成功預約櫃位服務的申請人不受影響。

3月10日率先優化網上預約系統

為讓申請人有序預約新增名額，運輸署將於3月10日推出優化網上預約系統，並在3月10至13日分批開放3月16日至4月10日（共四星期）期間的新預約名額，具體安排如下：

時間 開放供預約的新名額時段 三月十日下午五時 三月十六日至三月二十日 三月十一日下午五時 三月二十三日至三月二十七日 三月十二日下午五時 三月三十日至四月二日 三月十三日下午五時 四月八日至四月十日

而由3月16日起，系統會開放未來四星期可預約的名額，並於每個工作日下午5時更新名額。

申請人進行網上預約時須核實身份，香港身份證持有人須使用已登記的「智方便」帳戶登入；非香港身份證持有人或未登記「智方便」帳戶的人士，須按系統指示上載其身份證明文件及駕駛執照。所有申請人均須提供電郵地址以接收一次性密碼及進行核實。如發現所輸入或提交的資料不真確，預約將被取消，名額會重新開放供其他申請人預約，以讓系統更有效運作。免試簽發的申請資格、所需文件及適用車種等維持不變。

經優化的網上預約系統具備多項保安及流量管理措施，包括人機驗證機制及虛擬排隊管理方案，以偵測並阻擋以自動程式操作搶籌，並適切調節流量，務求做到預約流程暢順。

運輸署發言人指，會繼續嚴謹處理和核實每宗免試簽發申請。申請人必須提交足夠、真實和準確的證明文件，以證明完全符合法例訂明的申請資格，申請方會獲批。署方會密切留意新安排的推行情況，確保系統運作暢順，並會在牌照事務處張貼告示。署方亦會繼續積極研究利用科技優化免試簽發申請程序，進一步便利申請人提交申請。

全面推行網上預約申請櫃位服務後，現時24小時預約熱線3763 8080將同步停止接受預約免試簽發櫃位服務。