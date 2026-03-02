Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置︱政府查詢熱線2129 8133投入服務 「解說專隊」本周起陸續接觸業主（附制服及工作證樣板）

社會
更新時間：09:50 2026-03-02 HKT
發佈時間：09:50 2026-03-02 HKT

政府公布，就大埔宏福苑長遠居住安排設立的查詢熱線2129 8133今日（3月2日）正式投入服務。

政府於2月21日公布大埔宏福苑長遠居住安排方案，涵蓋以現金向業主收購業權、「樓換樓」、預留居屋、綠表置居計劃及房協的單位供已出售業權的業主優先選購，以及在大埔頌雅路西興建新居屋單位，提供不同選項，讓受影響業主可以按情況及需要作出選擇，協助他們重建家園。

宏福苑安置︱「解說專隊」本周起陸續接觸宏福苑業主

當局指，為協助業主掌握方案各個選項的具體細節，政府已成立由房屋局統籌的跨部門「解說專隊」。專隊成員由超過100名人員組成，來自房屋局、勞工及福利局、民政及青年事務局、保安局和發展局轄下的部門，並於經由「一戶一社工」轉介聯繫宏福苑業主前，接受由房屋局提供的特別培訓，今個星期起陸續接觸宏福苑業主。

政府發言人表示：「查詢熱線已設立，目的是回應與方案有關的一般查詢。另一方面，業主可透過『一戶一社工』服務的轉介，直接聯絡專門負責其住戶的『解說專隊』成員。政府特此提醒業主，切勿向未經『一戶一社工』服務轉介的陌生人提供個人資料。」

解說工作期間，成員會身穿淺藍色背心和佩戴工作證，以識別身份。

「解說專隊」成員會身穿淺藍色背心和佩戴工作證，以識別身份。
「解說專隊」成員會身穿淺藍色背心和佩戴工作證，以識別身份。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱傳伊朗前總統內賈德遇襲身亡 美中央司令部指美軍3死5傷︱不斷更新
即時國際
25分鐘前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
18小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
01:14
伊朗局勢︱杜拜機場停擺 滯留港人感徬徨 街上無人無車不敢外出：唔知場仗要打幾耐!
社會
16小時前
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
筍盤推介
11分鐘前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
影視圈
14小時前
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
影視圈
11小時前
練馬師蘇偉賢（左）、騎師田泰安（中）以及「昇瀧駒」馬主等26人滯留杜拜。香港賽馬會
伊朗局勢︱馬會26人滯留杜拜 包括「昇瀧駒」馬主、騎師田泰安及練馬師蘇偉賢等
社會
11小時前