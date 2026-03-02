宏福苑安置︱政府查詢熱線2129 8133投入服務 「解說專隊」本周起陸續接觸業主（附制服及工作證樣板）

政府公布，就大埔宏福苑長遠居住安排設立的查詢熱線2129 8133今日（3月2日）正式投入服務。

政府於2月21日公布大埔宏福苑長遠居住安排方案，涵蓋以現金向業主收購業權、「樓換樓」、預留居屋、綠表置居計劃及房協的單位供已出售業權的業主優先選購，以及在大埔頌雅路西興建新居屋單位，提供不同選項，讓受影響業主可以按情況及需要作出選擇，協助他們重建家園。

當局指，為協助業主掌握方案各個選項的具體細節，政府已成立由房屋局統籌的跨部門「解說專隊」。專隊成員由超過100名人員組成，來自房屋局、勞工及福利局、民政及青年事務局、保安局和發展局轄下的部門，並於經由「一戶一社工」轉介聯繫宏福苑業主前，接受由房屋局提供的特別培訓，今個星期起陸續接觸宏福苑業主。

政府發言人表示：「查詢熱線已設立，目的是回應與方案有關的一般查詢。另一方面，業主可透過『一戶一社工』服務的轉介，直接聯絡專門負責其住戶的『解說專隊』成員。政府特此提醒業主，切勿向未經『一戶一社工』服務轉介的陌生人提供個人資料。」

解說工作期間，成員會身穿淺藍色背心和佩戴工作證，以識別身份。

