天文台特別天氣提示：冷鋒相關雷雨區未來兩三小時或移近珠江口一帶 須留意天氣變化

天文台今日（2日）表示，受冷鋒隨後的東北季候風影響，未來一兩日廣東地區天氣轉涼，而高空擾動亦會為該區帶來有雨的天氣。受較乾燥的季候風補充影響，本周後期及週末期間華南天色逐漸好轉。

特別天氣提示：雷雨區未來兩三小時移近珠江口

天文台今日下午4時45分發出特別天氣提示，現時位於珠江口以西與冷鋒相關的雷雨區可能在未來兩三小時移近珠江口一帶。市民請留意天氣變化。

氣溫由午夜約22度逐步下降至明晚最低約16度

本港地區今晚及明日天氣預測多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，雨勢有時較大。明日天氣轉涼，氣溫由午夜約22度逐步下降至明晚最低約16度。初時吹微風及沿岸有霧，晚間轉吹和緩至清勁北至東北風。

展望星期三天氣清涼，稍後雨勢逐漸減弱。本周後期天色逐漸好轉。