Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台晚上10時15分取消黃雨警告 維持近兩個半小時

社會
更新時間：19:54 2026-03-02 HKT
發佈時間：19:54 2026-03-02 HKT

天文台今日（2日）表示，受冷鋒隨後的東北季候風影響，未來一兩日廣東地區天氣轉涼，而高空擾動亦會為該區帶來有雨的天氣。天文台於晚上7時50分發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。黃雨警告至晚上10時15分取消。

明日元宵間中有驟雨  能否看到月全食視乎當晚雲量及雨勢發展

另外，天文台發表天氣隨筆，指預料一道冷鋒會在今日（2日）黃昏至明日（3日，元宵節）初時橫過華南沿岸。高空擾動會在未來一兩日為廣東帶來有雨的天氣。受冷鋒隨後的東北季候風影響，本港明日間中有驟雨，局部地區有雷暴，雨勢有時較大，天氣轉涼，氣溫逐步下降至最低約16度。星期三（3月4日）早上仍然清涼。本周後期天色逐漸好轉。

明日是元宵節。蘇正謙攝
明日是元宵節。蘇正謙攝
明日是元宵節。蘇正謙攝
明日是元宵節。蘇正謙攝

一道冷鋒已在昨晚於華南北部形成。在冷鋒抵達前，預料本港今日（2日）潮濕及沿岸有霧，初時有幾陣驟雨。但隨著冷鋒逐漸向南移動並預料在今日黃昏至明日（3日）初時橫過沿岸地區，其前沿會有雨區發展，亦有可能發展為強對流如颮線的天氣系統。預料冷鋒靠近時本港會有驟雨。部分電腦模式預測冷鋒移動速度較快，因此驟雨可能會在今日稍後漸轉頻密，局部地區有雷暴。而強對流天氣系統是否會影響珠江口亦帶有一定隨機性，天文台會密切監察最新情況。

冷鋒過境後，本港明日氣溫逐步下降至最低約16度，星期三早上仍然清涼。但受高空擾動影響，明日（元宵節）本港仍然間中有驟雨，局部地區有雷暴，雨勢有時較大。適逢當晚有月全食，大家能否觀賞到今次月食要視乎當晚的雲量及雨勢的發展。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
11小時前
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
01:11
伊朗局勢｜美軍三架F-15戰機墜落科威特 出事原因美伊說法不一
即時國際
3小時前
灣仔維港男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
灣仔維港38歲領航船男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
2小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
14小時前
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:11
伊朗局勢︱哈梅內伊妻子傷重不治 美軍已在伊朗建立局部空中優勢
即時國際
2小時前
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
飲食
11小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
7小時前
伊朗局勢︱翁靜晶徒弟滯留杜拜直擊市面變空城：香港真係好好，想快啲返去 驚嘆薩德系統威力
伊朗局勢︱翁靜晶徒弟滯留杜拜直擊市面變空城：香港真係好好，想快啲返去 驚嘆薩德系統威力
影視圈
6小時前
中年好聲音4丨導師Calvin Sir張嘉銘造型似林家謙？歌唱老師資格曾惹爭議 視帝都係佢學生
中年好聲音4丨導師Calvin Sir張嘉銘造型似林家謙？歌唱老師資格曾惹爭議 視帝都係佢學生
影視圈
4小時前
伊朗局勢︱阿聯酋協助滯留旅客 酒店食宿費用政府「埋單」 滯留港人：轉酒店都無咁大負擔
伊朗局勢︱阿聯酋協助滯留旅客 酒店食宿費用政府「埋單」 滯留港人：轉酒店都無咁大負擔
社會
4小時前