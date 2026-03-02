麥當勞成就員工每個人生階段 頒發逾500個長期服務獎 答謝與品牌共同成長

香港麥當勞就如一個大家庭，每年均會舉辦一連三晚的「年度員工晚宴」，讓近8,000名員工可暫時放下工作，以歡笑聲與喝采聲聚首一堂、團年慶祝。席間，50周年主題新春花車驚喜登場，載着祝福，與員工共賀馬年。晚宴上更向逾500名員工頒發「長期服務獎」，當中有150位服務逾20年或以上，答謝他們多年的服務及貢獻。對於無數麥當勞員工而言，這份工作不只是為生計，更是陪伴他們成長、度過人生不同階段的見證。其中，三位資深員工：Jessica、Sky和丹姐，都在麥當勞找到屬於自己的精彩人生。任坪石餐廳總經理的Jessica，正是McFamily中「麥麥耕耘」的最佳寫照，麥當勞的職場軌道讓她成就家庭、建立事業，更取得等同學士學位專業資歷。

餐廳經理受訓取學位 活出自信人生

在麥當勞度過35年職涯的Jessica，早年與許多中學生一樣，將這裏視為第一份兼職的起點。15歲那年，她懷着好奇，初次踏入麥當勞的大門，成為一名兼職員工，惟因母

親期望她專注學業，而暫別崗位。兩年後，家庭經濟的重擔落在她的肩膊上，她毅然決定放下學業，重返麥當勞，由前線全職崗位做起。

那些年，為了支撐家庭，Jessica不惜犧牲自己的升學機會，將收入一筆一筆存下，全力支持弟弟讀書。她分享，當初抱着「我走不到的路，我想弟弟可以走到！」的心態工作。皇天不負有心人，弟弟最終成功考獲會計師資格，圓了Jessica和一家人的心願。

儘管選擇了與一般學生不一樣的路，Jessica卻在麥當勞找到了突破自己的機會。「公司不會單純以學歷定義能力，而是看我們的態度和表現。」她憑藉不懈努力，一步步從前線走到餐廳管理組，最終成為獨當一面的餐廳總經理。

最令她刻骨銘心的，是1997年獲公司選派至美國芝加哥漢堡大學（Hamburger University）進行培訓。漢堡大學乃麥當勞於1961年創立的全球培訓發展中心，至今已培育出數萬名經理級人才，而Jessica便是其中之一，這段時光亦為她打開國際視野。2023年，她更憑藉公司提供的《管理發展專業文憑》（QF Level 5），取得相當於學士學位的資歷認可。她感嘆，「市場上很少企業願意如此投放資源在前線員工身上」，這份工作，不僅改寫了她與家人的命運，更印證了人生的無限可能。

Jessica獲頒發35年長期服務獎，對此她表示：「好開心在管理層手上接過這個獎項。看見同事為我準備的banner令我好感動。人生有多少個35年？回望過去，我同公司一起成長，一同進步。好多謝公司，多謝自己，最重要的是多謝一直在身邊支持我的餐廳同事們！ 」昔日為家庭放棄升學的懂事女孩，如今蛻變成事業有成、逐夢不懈的餐廳管理人才， Jessica在麥當勞走過的35個寒暑，印證在McFamily裏，人人都能找到自己的舞台，活出不被定義的精彩人生。

Jessica由昔日的懂事女孩蛻變成事業有成的餐廳管理人才，印證在McFamily裏人人都能找到屬於自己的舞台。

在麥當勞支持下，Jessica（前排右 二）取得學士學位同等資歷，圓夢戴上四方帽。

由中學兼職變身餐廳「技術達人」 建「系統專家」團隊提升餐廳效率

香港麥當勞臥虎藏龍，藏着不少令人驚嘆的成長故事。其中，80後的Sky，憑藉對鑽研設備的熱愛與「麥麥耕耘」的精神，竟從中學時代的小小兼職員工，一步步走到如今管理8間餐廳的「場地系統專家」，將個人興趣融入工作，更榮獲「年度場地系統專家」銀獎。

時光回到2000年，仍是中學生的Sky與同學一起加入麥當勞，開始了兼職生活賺取零用錢。畢業後，他選擇留下，將麥當勞作為人生第一份工作的起點。與許多同事不

同，Sky對機械設備充滿好奇，每當餐廳裏的設備出現問題，他總會駐足觀察、主動鑽研、不恥下問，向資深前輩請教操作與維修技巧。久而久之，他成了同事口中的「技術達人」，店內任何設備的疑難雜症，大家都習慣找他「拆彈」。

機會永遠留給有準備的人。去年麥當勞正式展開營運轉型，成立全新的「系統專家」團隊，專責人員、場地及盤存三大管理核心範疇，讓餐廳之間能更有效共享資源，同時提升運作效率，令前線員工更專注服務顧客，並進一步提升員工的工作體驗與幸福感。

在這次轉型中，Sky把握難得的契機，勇於突破自己。憑着他對研究設備的熱誠及持續精進的學習精神，他成功通過嚴格的考核，更從零開始打造團隊。如今，他帶領15人團隊支援8間餐廳的日常運作，每天穿梭不同餐廳，審視儀器設定、排錯解難；同時分析數據，將改善建議帶回給餐廳總經理。

從基本的急救箱安全設施，到攸關營運命脈的煎爐、炸爐等主要設備，Sky都瞭如指掌，以確保每間餐廳順利運作。這份專業與細心，讓他在短短一年間，成為多間餐廳口中的「可靠拍檔」，更為他贏得「年度場地系統專家」銀獎。他笑言：「這個獎，算是給自己的最好肯定。20年來我做過好多不同分店，麥當勞就好似我另一個家。在這裏我識了很多朋友。」從前線到幕後，從興趣到專業，麥當勞與Sky一併前行，亦讓他找到熱愛的工作。

Sky將興趣融入工作，是管理8間餐廳的「場地系統專家」。

服務麥當勞20年的Sky贏得「年度場地系統專 家」銀獎。

香港第一代McCafé咖啡師 走過25年越做越年輕

在香港麥當勞有一群兼職媽媽組員，人稱「媽咪Crew」。她們既要工作，亦要照顧家庭。加入這個大家庭25年的丹姐，正是當中的代表。

25年前，丹姐為了陪伴孩子成長，選擇了可提供彈性工時的麥當勞，開展了她的職場路。作為第一代McCafé咖啡師，她一直以真誠的笑容服務客人，與不少同事及顧客建立了深厚的情誼，也見證了McCafé由最初只有數款飲品，發展至今天的規模。

誰說咖啡師是年輕人的專利？丹姐在中途入行，成為香港首批McCafé咖啡師之一，為自己沖出精彩的第二人生。她說：「只要有心，中途開始一樣可以找到方向，甚至

成就自己和家庭。」她一直在赤柱餐廳工作，從只懂沖調幾款飲品，到現在能熟練製作數十款產品，還可以指導新入職的咖啡師。

轉眼間，孩子已經長大成人，她也從媽媽升格為祖母，有一個兩歲的小孫女。身份變了，但每天站在吧枱迎客的笑容從未改變。對她來說，McCafé不但是工作的地方，更是連結社區的空間。她最難忘的，是與熟客日積月累的情誼：「有些客人即使移民走了，我們仍會保持聯絡，互相傳照片、問候近況。」這些看似平常的點滴，是她最珍貴的工作回憶。

丹姐常說自己只是做好本分，將一杯咖啡、一句問候送到客人手中。但這杯咖啡蘊藏的溫暖與關心，早已悄悄滲進許多人的日常。問到她在麥當勞工作多年的得着，她笑言：「能在這裏工作多年，我覺得每日返工都開心，越做越年輕。多謝餐廳經理們，無論過節或者打風，大家都咁齊心，咁有愛！ 」

第一代McCafé咖啡師丹姐「麥麥耕耘」25年，獲頒長期服務獎。

丹姐每日為客人送上溫暖的微笑和咖啡。

CEO感謝員工緊守崗位 盼為顧客帶來更多Happy Moments

香港麥當勞致力建構開心工作環境，為帶來「不一樣的員工晚宴」，專程請來新春花車巡遊的迷你版花車和員工表演隊伍助陣，將晚宴打造成嘉年華般的歡樂節日。人氣偶像姜濤@MIRROR、麥當勞全新茶飲代言人林峯，以及深受愛戴的樂隊Dear Jane更在晚宴驚喜登場，帶動在場員工沉浸在歌聲之中，攜手到台前高歌同樂，帶來前所未有的「世一員工體驗」。

晚宴上，香港麥當勞行政總裁黎韋詩向全體員工表達衷心謝意及送上祝福。她強調，香港麥當勞2025年能夠屢創佳績，全賴每位同事在不同崗位上的付出。她更特別表揚長期服務獎得主：「他們多年來的敬業精神，與公司邁步向前，成就50周年這個輝煌的里程碑。」展望馬年，她期許全體員工能持續秉持「味美歡笑，共創共好」的宗旨，為廣大顧客帶來更多「Happy Moments」。

晚宴現場氣氛歡樂，新春花車巡遊的迷你版花車驚喜登場。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩（中）聯同管理層在晚宴上向一眾員工致謝和送上祝福。