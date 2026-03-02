伊朗局勢｜港隊女足杜拜繼續作賽 足總：情況暫時安全 會以職球員安全福祉為首要考慮

中東局勢持續緊張，正在阿聯酋杜拜東北部參加 Pink Ladies Cup比賽的香港女子足球代表隊，仍按原定計劃作賽。據了解，全隊29名成員目前安全。足總今早（2日）發稿表示，女子足球代表隊在杜拜情況安全，足總全力支援並與政府部門緊密聯繫以確保球隊職球員安全。

原定3月8日回港 入住杜拜酒店暫時安全穩定

足總稱，代表隊早前2月25日遠赴於阿聯酋杜拜參與Pink Ladies Cup 2026， 原定3月8日回港，現因中東局勢突變，目前在杜拜入住的酒店，情況暫時安全穩定。足總及特區政府相關部門已即時與球隊取得聯繫，了解其身處當地之狀況。

足總表示，會以職球員安全及福祉為首要考慮，將繼續與相關政府部門保持密切聯繫，提供最大協助，以確保球隊安全，並盡快協助安排返港事宜，衷心感謝各界的關心與支持。

港隊早前已完成對非洲球隊加納的賽事，以0:4落敗。香港足球總會 Facebook 圖片

女足港隊球員曾麗薇表示，目前全隊隊員及職員的情況均告安全。

港隊早前已完成對非洲球隊加納的賽事，下一場將迎戰坦桑尼亞。因應區內局勢變化，球隊已調整訓練安排，取消外出操練，改為留在酒店內進行訓練，以策安全。

消息指，由於賽會暫未宣布取消餘下賽事，港隊將繼續留在當地參賽，並與文化體育及旅遊局及保安局等政府部門保持密切聯絡，正密切留意最新形勢發展。

正跟隨香港女子足球代表隊在杜拜參賽的球員曾麗薇向記者表示，目前全隊隊員及職員的情況均告安全。她透露，香港足球總會一直與球隊保持緊密聯繫，確保信息暢通，並跟進隊伍的狀況。她亦藉此機會，向所有關心港女足情況的香港市民及球迷表達謝意，多謝大家的關心。