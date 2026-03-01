啟德體育園1周年︱辦「社區同樂日」1500市民共襄盛舉 綻放「香港主場」活力

啟德體育園今日（3月1日）迎來開幕一周年的 重要時刻！作為香港最大型的綜合體育及休閒娛樂新地標，體育園自去年3月1日啓用以 來，成功打造「香港主場」的獨特魅力。園方感謝市民、體育界和活動主辦單位的大力 支持，短短一年，園區至今已成功舉辦近50個、合共逾120場國際及本地的體育和娛樂 盛事， 啟德主埸館和體藝館的使用率接近九成，精彩活動和節目一浪接一浪，大部分時段均有不同規模的活動進行，當中啟德主場館已吸引超過190萬人次入場，迅速成為推動香港體育產業、盛事經濟與旅遊發展的新動力，成績有目共睹。

料體育活動總日數將突破200天 總參與人數至今已逾84萬人次

體育活動方面，啟德主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場三個主要設施，連同園區的保齡球中心、室外體育設施、戶外空間等場地，由去年3月開幕至本月底，預料體育活動總日數將突破200天，涵蓋本地、全國性、區域及國際體育賽事、國際足球勁旅公開訓 練、社區體育比賽及活動等。運動種類繁多，遍及傳統項目（欖球、排球、網球）及新興運動（匹克球、沙灘卡巴迪）等，體育活動總參與人數至今已超過84萬人次。

為與社區共享這份喜悅，體育園今日特別舉辦大型「社區同樂日」，邀請近1,500 位大人與小朋友參與，免費體驗園內8項運動設施，讓市民在歡樂氛圍中親身感受體育園的活力與魅力，共同慶賀體育園迎來一周歲。

千人齊聚「社區同樂日」 暢玩8大運動體驗

為慶祝體育園周年誌慶，園方聯同園區商戶及合作夥伴，攜手舉辦大型「社區同樂日」， 邀請來自啟德和九龍城區的居民，以及多個社福機構的受惠家庭，近1,500名市民熱情參與，共度充滿動感與歡樂的美好一天。園區化身成巨型運動探索地圖，設置8大運動體驗區，涵蓋網球、沙灘排球、匹克球、攀石、跆拳道、兒童劍擊、保齡球及單線滾軸溜冰。參加者穿梭其間，盡情挑戰各項運動，場面繽紛熱鬧，宛如為體育園的周年生日，用活力與歡笑點亮一道又一道「運動彩虹」。

多位港協暨奧委會體育大使及精英運動員亦親臨支持，擔任嘉賓教練，與市民及小朋友近距離互動，耐心指導運動技巧，真摯分享賽場上的奮鬥故事與珍貴經驗。一次次真情 交流，一回回鼓勵擊掌，讓現場感染力滿滿。體育園管理層更落場與運動員友誼切磋， 全場氣氛瞬間高漲，笑聲、喝采與歡呼聲此起彼落，交織成一片歡樂景象，令人難忘。

是次活動旨在向市民大眾推廣「全民運動」的理念，並積極實踐體育園推動共融發展及社區參與的使命。體育園過去一年開放多項室內及戶外運動設施供市民預訂使用，至今累計錄得逾52,000名會員人次訂場及使用設施，社區運動時數近140,000小時。

啟德體育園發言人表示：「啟德體育園一周年誌慶，不僅是一個重要里程碑，更是全港市民值得自豪的時刻。過去一年，我們見證運動員奮力拼搏、表演者傾力演出，以及觀眾熱烈的掌聲與歡呼，每一場盛事都令人深受感動。作為香港最大型的體育及休閒娛樂新地標，我們肩負凝聚社區的使命，同時連結大灣區及國際舞台。未來，我們將繼續讓這個『香港主場』持續閃耀，吸引更多世界級盛事落戶園區，配合政府『體育＋盛事』 的發展策略，攜手將香港打造成更耀眼的『亞洲盛事之都』。」

前網球港隊代表張玲表示︰「今天很開心能夠在啟德體育園與大小朋友分享網球的樂趣。 看到孩子在場上全情投入的模樣，讓我再次感受到運動最純粹的魅力。過去一年，我們在這裏見證香港運動員於主場奮力拼搏，觀眾的掌聲與歡呼，更令每場盛事倍添感動。」

前空手道港隊代表李振豪表示︰「這一年見證體育園從啓用至今，迅速成為香港全新的體育焦點，實在令人鼓舞。每次踏入這個場地，都能感受到滿滿的活力與能量。這裏的專業設施，不僅為大型賽事提供最佳舞台，也讓市民更容易接觸不同運動—無論是初學者，還是進階愛好者，都能在這裏找到屬於自己的運動節奏。」

參加社區同樂日的啟德居民表示︰「今天能帶小朋友親身走進啟德體育園，一起試玩這麼多運動項目，真是非常難得的體驗。孩子玩得樂而忘返，我們一家也感受到滿滿的活力與快樂。體育園不單是大型比賽的場地，更是融入日常、服務民生的社區好鄰居。」

零售與美食限時優惠 帶動人流及消費熱潮

同日，園區內的零售及餐飲氛圍同樣熱鬧起來。啟德體育園除了標誌性的啟德主場館、 啟德體藝館及啟德青年運動場三大核心設施外，三座啟德零售館亦匯聚多元運動品牌、 潮流零售及約80間人氣食肆。為答謝市民一直以來的支持，並慶祝體育園一周年，啟德零售館及園區內逾100間零售商戶和食肆攜手推出「一日限定」優惠，全場或精選貨品 可享九折，吸引大批市民到訪，由早到晚盡情體驗一站式購物、餐飲與娛樂享受，與體育園共享周年喜悅。

啟德零售館商戶表示︰「適逢體育園一周年活動，加上啟德主場館及體藝館同日舉辦大型音樂會與電競賽事，帶動園區全日人流。由早上開始，店內客流已明顯增加，氣氛相當熱鬧。不少家庭更是一邊參與園內活動，一邊順道用餐購物，對商戶而言，可說是一 個非常難得的促銷良機。」

持續引入精彩盛事 推動文體旅發展

過去一年，啟德體育園上演超過120場國際及本地盛事，以世界級舞台締造一個又一個震撼全城的高光時刻，成功將「香港主場」推向國際視野。未來，體育園將繼續引入更多國際盛事，為市民和遊客帶來更多難忘體驗。即將舉行的精彩活動包括︰

2026 年3月

亞洲咖啡音樂節

啟德藝術周 2026

國際笙簧節 2026

PayKool 呈獻：《Katch the Moment》— TheMomentApart

2025-2026 年度三哥全港學界精英足球比賽

保誠保險呈獻：孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會 — 香港

周柏豪 The Blooming Chapter 綻放之章 粉絲見面會 2026 香港站

全港台克球挑戰賽

2025/2026 年度全港競技體操公開及新秀比賽

仁愛堂呈獻：Cantopop321 慈善演唱會

香港田徑系列賽 2026 — 系列賽三

2026 五月天 [#5525+1 回到那一天] 25周年巡迴演唱會—香港站．春暖花開版

頑童 MJ116 OGS 巡迴演唱會 — 香港站

AXA 安盛呈獻：啟德飛步跑

2026年4月

2026 年國泰／滙豐香港國際七人欖球賽

啟德武臺—香港競技空手道公開賽

連場盛事為園區及周邊地區帶來可觀人流與消費，持續帶動啟德及九龍東商圈發展，點燃「盛事經濟」動能，讓啟德體育園成為全城矚目的焦點。啟德體育園將繼續擔當香港體育與娛樂盛事的重要平台角色，連結本地、大灣區與國際舞台，以更精彩的活動、更優質的體驗和更具吸引力的盛事組合，推動文體旅融合發展，攜手各界迎接更璀璨的盛事新篇章。