啟德體育園1周年︱Seventeen透過主場館螢幕 向啟德體育園講生日快樂

韓國超人氣組合SEVENTEEN 昨日 (2月28日)起一連兩日於啟德主場館舉行演唱會，這是他們繼去年9月來港舉行演唱會後，再次在啟德主場館開唱。Seventeen今日( 3月1日 )更趁啟德體育園開幕一周年，透過主場館的螢幕向啟德體育園講生日快樂，令現場氣氛即時升溫。

今日園區內逾100間商戶及食肆推一日限定9折優惠

為慶祝啟德體育園一周年，加上韓國男團SEVENTEEN在主場館舉行演唱會，今日園區內超過100間商戶及食肆有一日限定9折優惠，商戶包括AEON STYLE、JOYPOLIS SPORTS Hong Kong、萬寧、美食廣場Food Gala、居食屋「和民」及美食海灣食肆等。

除了購物賞及優惠，啟德零售館及美食海灣亦提供多間特色餐飲，供訪客於演出前後補給及聚會，享受多款期間限定美食，體驗園區「食買玩」的一站式樂趣。另外，3月1日至15日，期間，啟德體育園之友會員於啟德零售館、啟德體藝館、運動健康中心及美食海灣內，憑同日消費並達到指定金額，即可兌換啟德體育園限量版八達通卡套裝乙套。

園區商舖及餐飲設施更延長營業時間，讓粉絲可於演唱會前後盡情購物、用餐，沉浸於歡樂氣氛。