《簡樸房條例》生效︱何永賢親身落區為居民解惑 冀加強社會認知 有序落實規管

《簡樸房條例》（第658章）今日（3月1日）生效。房屋局局長何永賢表示，今屆特區政府決心解決香港累積多年的劣質「劏房」這「老大難」問題，簡樸房制度今日開始按「先登記、後執法」的步伐推展，提供48個月過渡安排，有序告別劣質「劏房」，改善基層租戶的居住環境。

向劏房戶解說簡樸房規管與房屋選項

何永賢於社交平台發文指，她今日聯同立法會議員鄭泳舜和魏明德，及多位深水埗區議員到聖雅各福群會營運的南昌社區客廳，與分間單位住戶座談，介紹簡樸房規管內容，住戶權益與保障。何永賢向居民介紹了未來傳統公營房屋供應大增，還有3萬個簡約公屋、2萬個過渡性房屋單位給合資格市民申請，希望給市民改善居住環境的選項；過渡性房屋更特設丙類申請，專供在簡樸房規管期間，因分間單位需要執整而受影響的租戶申請入住；當局共有6隊區域服務隊，專門支援分間單位住戶，有需要街坊可按自己的地區聯繫服務隊。

何永賢也現場與地區朋友和街坊交流，逐一解答疑問，包括各種房屋的申請資格，詳細解說分間單位住戶現有的保障等。每位街坊的處境都不一樣，當局會攜手議員、區域服務隊及社會各界的支持力量，共同加強社會認知，有序落實好簡樸房規管。

區域服務隊全方位支援劏房戶

房屋局會繼續密切留意分間單位租賃市場的情況，區域服務隊亦會持續透過街站、家訪、講座及簡介會等接觸分間單位住戶，為他們提供全方位適切支援，例如處理查詢、向差餉物業估價署轉介懷疑違反分間單位租務管制的個案、協助有需要的分間單位住戶申請傳統公屋、簡約公屋、過渡性房屋或尋找其他居所等。

何永賢感謝香港測量師學會早前已推出「樓宇醫生」計劃，正式就簡樸房展開登記並推出認證提供建築測量公司名單，方便市民就不同樓宇問題尋找專業協助，推動香港樓宇安全發展。當局未來會繼續與大家攜手，推動香港社會告別劣質「劏房」。