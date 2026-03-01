諾如病毒︱抵港郵輪「威士特丹號」76人疑中招 防護中心：已確保入境人士健康狀況良好

郵輪「威士特丹號」爆發懷疑諾如病毒感染，76名乘客及船員出現腸胃炎病徵。衞生防護中心今日（3月1日）表示，已登船調查並為乘客作健康評估，確認船上衞生情況滿意後，乘客已獲准登岸。郵輪在完成徹底清潔消毒後，將於傍晚離港。

抵港前已通報 76人現腸胃炎病徵

衞生防護中心總監徐樂堅表示，港口衞生科於周五（2月27日）接獲通報，指郵輪「威士特丹號」上有乘客及船員懷疑感染諾如病毒。該郵輪自2月15日起途經日本、韓國及上海，船上載有約2,000名乘客及800名船員。

中心的流行病學調查發現，自2月15日起，船上共76人陸續出現嘔吐、腹瀉等急性腸胃炎病徵，包括65名乘客及11名船員。船上化驗服務為其中7名患者進行的初步化驗，證實糞便樣本對諾如病毒呈陽性反應。據船上醫生指，大部分患者病況輕微，抵港時僅餘三人有輕微病徵，無需送院。

郵輪「威士特丹號」爆發懷疑諾如病毒感染，76名乘客及船員出現腸胃炎病徵。政府新聞處圖片

衞生防護中心登船調查 籲旅客注意衞生

郵輪於今晨抵達啟德郵輪碼頭後，衞生防護中心人員隨即登船調查，並在碼頭設立臨時醫護站。中心人員視察後，已向船方提供感染控制建議，並在確認郵輪完成全面清潔消毒、衞生情況滿意，以及確保準備入境香港的人士的健康狀況良好後，批准船上人員登岸。

徐樂堅補充，鑑於日本及韓國等地的諾如病毒活躍程度正處於高水平，他呼籲跨境郵輪旅客及營運商注意個人、食物及環境衞生。該郵輪將於傍晚離港前往菲律賓，中心亦已就事件通報當地衞生部門。