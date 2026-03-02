啟德體育園一周年︱首年體育及表演皆旺 主館票收15億膺「世三」 鄧竟成：辛苦耕耘的好回報

啟德體育園開幕一周年，吸引多項國際級的表演及賽事落戶本港。去年主場館票務銷售位居全球第三、亞洲第一，總收入達近15億港元，成績亮眼。啟德體育園（策略發展）總監鄧竟成指出，園區以「體育＋休閒」的綜合設計，累積逾700萬人次到訪，並展現出承辦全運會及殘特奧等國家級盛事的專業能力，圓滿「達標」。未來，園方將繼續爭取世界級活動來港，鞏固「香港主場」成為全球矚目的「盛事之都」。

「我們香港人可以引以為傲，有這樣的一個場地。」啟德體育園（策略發展）總監鄧竟成總結園區首年表現，指過去一年不論運動或娛樂項目的主辦單位，均對園區非常滿意，另一方面活動人數等也令團隊鼓舞，「看到主辦單位努力利用場地帶來好的製作與演出，令市民對體育園的信心很快一步一步建立起來，我感到非常開心。」

體藝館總收入躋身亞洲第八

啟德體育園於2019年動工，跨越疫情挑戰後，於去年3月1日正式啟用。據美國音樂產業權威雜誌《Pollstar》去年底發出的報告，可容納5萬人的啟德主場館於2025年全球大型場館票務銷量排名第三，共售出125萬張門票，總收入居全球第五，達超過1.91億美元（約14.9億港元），均屬亞洲第一。擁有1萬座位的啟德體藝館，總收入亦躋身亞洲第八。

他提到，過去一段時間入座情況理想，在正式營運首3個月，單計音樂節目便已錄得59萬入場人次，短短半年內，主場館已累積超過100萬名觀眾入場，「看到不同類型的活動吸引大量觀眾入場，並對宏偉場地感到震撼、對表演有全新感受……這個數字讓我們感到驕傲，也給予同事很大的信心，是對大家辛苦耕耘的好回報。」

鄧竟成認為，只要主辦機構帶來優質的體育活動或節目，香港市民及周邊的朋友自然會到體育園欣賞。他分析，體育園的優勢在於其「綜合性設計」。他指，園區並非只有單一主場館，還有可容納1萬人的室內運動場館、5000座位的標準田徑場，以及多項戶外設施，加上逾60萬平方呎的零售餐飲商場，「結合『體育』與『休閒』，能讓觀眾有更豐富的體驗。」

確保5萬觀眾45分鐘內離場

營運首年，外界關注園方如何把紙上規劃轉化為現實，特別是面對前所未有的人潮規模與複雜環境時，硬件與軟件的磨合表現。鄧竟成說，目前園區的表現與最初的設計安排高度吻合，以「散場動線」為例，利用3條主要道路由主場館引流至體育大道，實現「人車分隔」，確保5萬名觀眾能在45分鐘內完全離開場館。

他提到，早於體育園正式開幕前，當局部署了超過20場大大小小的測試賽，包括多個場館同時散場，藉此模擬高壓環境，有關測試讓管理團隊吸取了寶貴經驗。

「現時散場秩序相當不錯，但當然我們也不可以驕傲。」鄧竟成表示，每場活動背後需考慮多項因素，活動性質、舉辦的時間、是否為公眾假期等均影響觀眾的到場習慣與交通偏好，「每一次我們都與警方、運輸署、港鐵及巴士公司等開會，大家有共同目標，希望做好件事。」

團隊在實踐中磨合、優化，他舉例，球賽與演唱會的性質不同，演唱會涉及舞台搭建位置，會改變觀眾的分布，故入場安排上需調整。

啟德體育園（策略發展）總監鄧竟成:

體育園的優勢在於其「綜合性設計」，園區並非只有單一主場館，還有可容納1萬人的室內運動場館、5000座位的標準田徑場，以及多項戶外設施，加上逾60萬平方呎的零售餐飲商場。

大灣區觀眾增加 需作安排

他再舉例，隨着大灣區及內地觀眾比例增加，園區亦要因應需求就跨境巴士作特別安排，「這些都需事前安排，從一個基礎計劃做調整，貼合現實需要。」他提到，偶遇突發情況如降雨，觀眾或會在有遮蔽的地方停留，讓人潮出現短暫阻滯，「但這些都是預期之中，同事已經可以好好地處理。」

鄧竟成感謝啟德周邊居民的體諒，坦言大型活動難免對居民出入造成輕微影響，「但大家都表示理解，我們也有與區議會和社區等持續溝通，盡力解決可能出現的問題。」

成功舉辦全運會多項賽事

去年底，多項全國運動會賽事於啟德舉行，包括手球（男子）、七人制橄欖球、擊劍賽事、保齡球群眾賽事活動，以及殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會硬地滾球賽事。他指出，全運會項目的複雜度與要求，與一般的比賽截然不同，「在同事的一番努力下，承辦的賽事全部『達標』，並圓滿完成，感受至深。」

展望未來，啟德體育園將迎來一系列高水平賽事與表演，包括4月舉行的國際七人欖球賽，適逢賽事50周年金禧紀念，料吸引更多全球觀眾到訪。鄧竟成表示，團隊將繼續爭取世界級活動來港，深信體育園高質素的硬件設施，配合優質的節目內容，將能持續提升香港作為國際盛事之都的地位。

記者 仇凱瑭 林家希