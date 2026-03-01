下月起的士需提供電子支付 業界冀初期執法設過渡期 口頭警告代替即時票控

法例規定所有的士司機由今年4月1日起，必須提供至少一種二維碼和一種非二維碼電子支付方式，供乘客支付車費。運輸署將於3月7日至4月4日期間設立三個專用服務站，安排主要電子支付平台為已預約的士司機開戶。有業界人士冀初期執法給予彈性及過渡期，以口頭警告代替即時票控。

運輸署助理署長馮惠筠表示，近月加強向業界推廣相關措施，除在機場、各口岸及主要鐵路站的士站派發宣傳單張外，亦督導各大電子支付平台於港九新界舉辦接近20場工作坊，以講解法例要求及即場協助開立電子支付帳戶，反應踴躍。

運輸署轄下3停車場設的士專用服務站 明起開始接受預約

她續指，將於3月7日至4月4日期間，運輸署轄下3個停車場設有的士專用服務站，包括上環林士街停車場、葵芳停車場及荃灣停車場，有主要電子支付平台安排專人為已預約的士司機開戶，明日起開始接受預約。她建議，已成功開戶的司機，可在規例正式生效前多加練習使用；相信規例生效後，將可提升乘客乘車便利，同時減省司機找續時間，提升營運效率。

的士司機從業員總會秘書長黃大海表示，近年愈來愈多市民已習慣使用電子支付，有助加快上落客。不過，他稱，電子支付涉及設備、維護等成本壓力，亦憂慮實施時間緊迫，法例生效後司機若沒有安裝電子支付，或會被票控，對屬自僱性質的的士司機造成壓力，故希望政府在初期執法上給予彈性與過渡期，以口頭警告代替即時票控，讓行業有時間適應。

估計約三成乘客選用電子支付

大黃蜂車隊負責人黃先生表示，電子支付對的士司機屬「必需品」，除了避免找續出錯發生爭拗，亦可減少因乘客無帶現金，需要花費大量時間處理，「有時搞足一個鐘，甚至收唔到錢，有時人哋趕飛機，唔通阻住人咩？」。他稱，大家使用電子支付的比例正上升，不同支付方式的使用率「相當平均」，日後或會逐步取代現金，「初期約一成乘客使用，現時估計已有約三成乘客選用電子支付，當中旅客佔最多」。

安裝成本方面，他表示，現時市面上有四至五款信用卡或電子支付裝置，大部分安裝費用不高，甚至免費安裝，亦有平台提供津貼以補貼司機安裝。他坦言，初期有司機不願意安裝電子支付系統，會擔心「少咗小費」，或是不熟悉操作而影響上落客速度，加上早期部分機器較為笨重，但近年已改良，安裝及使用均較以往方便，大家亦逐漸熟習系統。

逾4萬司機註冊商用版八達通App

另有多間電子支付平台已推出多項支援措施，其中八達通公司交通業務主管鄧翠珊表示，目前有超過4萬名司機註冊商用版八達通App或配備流動支付收款機，按年上升近四成；透過相關工具處理的的士電子支付交易額亦按年上升近六成半。她稱，該收款機可同時接受八達通卡、手機八達通及各類二維碼支付，做到「一機應百客」，讓市民及訪港旅客都可輕鬆付款，大大提升出行及乘車體驗；同時，豁免的士司機以銀行賬戶資金轉賬的手續費，降低業界採用電子支付的門檻，期望司機可「無壓力、零成本」。

記者、攝影：何姵妤

