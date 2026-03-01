Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬年車牌拍賣︱英文單字「H」車牌2000萬成交 歷來第四高 無字頭「30」455萬成交

社會
更新時間：16:49 2026-03-01 HKT
發佈時間：16:49 2026-03-01 HKT

運輸署今日舉行馬年新春車牌拍賣，共推出49個車牌號碼供市民競投。除了多個包含寓意發財數字「8」的組合，如「GG 8888」、「HK 8886」及「JZ 8888」外，今年最受矚目的焦點，莫過於第26個推出的單字母車牌「H」，以及第25個推出的無字頭號碼「30」。最終，焦點車牌「H」以2000萬元成交，由一位男士投得；車牌「30」則以455萬元成交。

 「H」牌第一口叫價已升至500萬

「H」號自訂車牌於下午約3點25分開始競投，底價僅為5000元，但現場競投激烈，第一口叫價便升至500萬，每口叫價3分鐘內便改為10萬元。初期以138號、105號、135號競投者最爭持激烈。競投價超過1,000萬元後，以105號、135號及36號競投者的競爭最為激烈，每口叫價亦升至20萬。最後「H」號車牌經90口叫價後，由持有135號牌的男子以2000萬元成交，成為歷來第四高成交價的車牌，場內響起掌聲。135號競投者離場後並未接受記者訪問，急忙離開。 

無字頭車牌「30」亦是今年的焦點車牌。該車牌是「H」牌拍賣的前一個車牌，底價188萬元，每口叫價1萬元，2分鐘後，叫價便升至至300萬，主要由16號及37號買家競爭。競投最終以455萬元成交，由37號的男買家投得。

車牌中心負責人：「H」牌成交價雖高但保值

優質幸運車牌中心負責人顏文瀚在拍賣後回應記者提問。今年「H」牌以2000萬高價成交，比去年以1420萬元成交的「S」字車牌高相當多，顏文瀚解釋這與每個字的寓意有關，「H」字兩腳踏地，有好意頭。相反去年的「S」字形狀上寓意未必好，又可能與去年女藝人「大S」身故相隔時間太近，成交價便不及今年高。他補充，車牌的價格主要視乎買家的喜好，「30」號車牌之所以特別，就是因為數字工整。

他指今年經濟重見起色，「H」牌的2000萬成交價亦是他預期價錢，笑指香港仍有很多有錢人。他認為，投資車牌是不錯的投資方式，較車輛更為保值，因為車牌獨一無二，無可取代。他舉「H」牌為例，認為雖然2000萬的成交價已經頗高，價值未必有大幅上漲的空間，但預計會繼續保值。

翻查紀錄，單字母車牌向來是拍賣會上焦點。目前香港史上最貴的車牌為單字母「W」，於2021年新春拍賣會上以天價2,600萬港元成交；緊隨其後的是單字母「R」，於2023年以2,550萬港元成交。去年登場的「S」車牌，則以1,420萬港元成交。 

記者：周育瑩

攝影：蘇正謙

