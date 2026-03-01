的士服務嘉許計劃 70位候選司機 最高票將獲選「最受歡迎的士司機」 即日起接受公眾投票

由的士服務質素委員會與運輸署合辦的的士服務嘉許計劃，由今日（1日）起接受公眾投票，6月30日截止。運輸署呼籲市民和旅客踴躍投票，對熱心提供優質的士服務的從業員予以肯定。

接逾1400個「優秀的士司機」及「好人好事」獎提名

嘉許計劃共收到約1,410個「優秀的士司機」及「好人好事」獎的提名。署方從中選出70位候選「優秀的士司機」及5位候選「好人好事」獎的司機供公眾投票。市民和旅客可透過的士服務質素委員會網頁（www.ctsq.org.hk/voting）或掃描嘉許計劃宣傳品上的二維碼投票。

按司機駕駛紀錄、品格、優異行為等評核

投票截止後，專業評審委員會將根據司機的駕駛紀錄、品格、在職培訓紀錄、獲表揚的優異行為和乘客滿意程度，以及管理團隊在的士服務質素管理、利用創新科技提升的士服務營運效率和質素、社會責任等方面評核。

公眾投票最高票數獲選「最受歡迎的士司機」

經公眾投票及專業評審綜合得分最高的20位候選「優秀的士司機」及兩位候選「好人好事」獎的司機會獲頒獎項；在公眾投票中取得最高票數的司機會獲選為「最受歡迎的士司機」。另外，經專業評審得分最高的一支的士服務管理團隊會獲選為「優秀的士服務管理團隊」。

運輸署會在的士車廂內、其他公共交通工具及的士站服務資訊板展示宣傳資料，亦會透過網頁、流動應用程式「香港出行易」，以及與香港旅遊發展局合作推廣嘉許計劃。