港鐵首推「一日狗狗同行」汪星人可入重鐵 狗主大讚體驗良好：希望恆常化可省九成車費

港鐵今日（1日）參與香港愛護動物協會（愛協）舉辦的「全城狗狗行善日2026」，推出「港鐵一日狗狗同行」活動，首次開放重鐵網絡，提供1200個活動名額。港鐵稱，已安排額外人手，在較繁忙車站協助；車站內也有安排告示和廣播。不少狗主表示，整體體驗良好、安排順暢，亦望日後可恆常化推行，讓人寵共用公共交通。

安排額外人手在較繁忙車站協助

港鐵公司副總監車務營運及本地鐵路李婉玲表示，很高興參與愛協舉辦的「全城狗狗行善日」，今次是第一次讓狗狗乘搭港鐵重鐵系統，有約1000名已註冊的狗主可使用港鐵服務（包括重鐵及輕鐵）；亦已安排額外人手，在較繁忙的車站協助，車站內也有安排告示和廣播，以提醒乘客相關安排，「剛才與狗主一同乘車，見到狗主、狗狗們都很興奮、也很守規矩。」

她提醒，已登記參與的狗主們緊記帶上「港鐵一日狗狗同行手帶」，將寵物狗全程放入行李規則容許的寵物袋及拉好拉鍊，並在重鐵列車或輕鐵的最後一卡車廂上車，個別狗主乘車時會經轉車站，或需「行遠少少」，期望狗主、狗狗及其他乘客可以互相體諒，以締造舒適且安全的乘車環境，「有手帶的狗主可以在活動結束後乘坐港鐵暢遊不同車站，到附近寵物友善商場或狗公園。」她亦稱，今早所見整體運作大致暢順，一眾狗主很合作跟從相關的要求，呼籲如果有個別乘客，希望與狗隻保持距離，今日可以避免乘坐最後一卡車廂。

狗主準備足不擔心會影響其他乘客

飼養Momo四年的鄭小姐表示，首次帶同狗狗乘搭港鐵，形容體驗不錯且順暢，亦未有遇上困難，過程中雖然牠偶有叫聲，但音量不大屬正常反應，不擔心會影響其他乘客，「加上因為我們坐車廂最後位置，所以都可以接受，佢（Momo）都享受呢個體驗。」她亦稱，平日外出時多數只能乘搭的士，交通成本高之餘亦限制出行範圍，故期望日後能正式、恆常化開放寵物乘車，預計可節省約九成的交通開支，「做到人寵共融，帶佢哋去多啲唔同地方玩。」

對於其他乘客關注寵物或會在車廂內便溺，鄭小姐稱早有應對措施，「每次帶狗狗搭公共交通都會用尿片，亦有準備清潔用品，袋中放置墊及濕紙巾」，平日乘搭其他交通工具亦會放入寵物袋或使用手抱方式，盡量避免影響衛生。

狗主溫小姐帶同狗狗巴斯由黃埔出發，途中需轉乘不同的地鐵線，形容首次帶牠乘坐港鐵心情「又開心又興奮」，「因為今朝比較早，車廂也有位坐，又唔算多人，好舒服」，加上事前已知道要去最後一卡車廂，雖然需多走幾步，但仍可接受。

她笑言，今日機會難得要「搭盡佢」，計劃活動結束後去荃灣南豐紗廠，「因為平時去一定要call車，都幾麻煩，價錢幾貴，大約200元」。她稱，平均一星期至少有一日帶狗狗跨區遊玩，多數搭的士會去西九，一程車需約70多元。

難得體驗乘搭港鐵可以去較遠地方

狗主關小姐亦帶同今年8歲的狗仔冬冬到場，她表示，過往多數只會帶狗隻在住所附近活動，或乘搭的士外出，今次能夠乘搭港鐵前往較遠地方，對狗狗而言是一個難得體驗，「真係好開心，可以話係佢有生之年第一次去到咁遠嘅地方，甚至可以到迪士尼站。」

她坦言，帶狗狗乘車需要主人事前訓練及循序漸進，讓愛犬慢慢適應環境與聲響，對未曾接觸過的狗隻而言並不容易，「如果未試過，真係會難啲，所以一定要教。要帶佢出多啲街，排下隊、適應多啲，搭車就會容易啲。」她亦稱，明白其他乘客對寵物乘搭公共交通有一定顧慮，「會擔心有啲狗狗未慣留喺袋入面，一吠就可能引到其他狗一齊吠，有啲乘客會覺得好驚、好恐怖。」但在今早的親身體驗過後，她認為整體秩序良好，情況比預期理想。

是次活動名額1200個，參加者登記及捐款90元、經愛協核實後，會取得「港鐵一日狗狗同行手帶」，每程可攜帶一隻寵物狗，乘搭港鐵重鐵路綫（機場快綫、香港西九龍站、馬場站、羅湖站、落馬洲站、港鐵巴士及接駁巴士除外）和輕鐵出行，使用次數不限。

記者：何姵妤

攝影：陳浩元

