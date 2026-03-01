Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜大致多雲 初時有一兩陣驟雨 最高氣溫約22度

社會
更新時間：07:06 2026-03-01 HKT
發佈時間：07:06 2026-03-01 HKT

一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋該區。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，初時有一兩陣驟雨。早晚沿岸有薄霧。下午短暫時間有陽光，最高氣溫約22度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地吹強風。稍後轉吹和緩偏南風。

展望明日天氣潮濕，日間溫暖。星期二轉吹東北風，有幾陣驟雨，氣溫稍為下降。隨後數日早上稍涼，天色逐漸好轉。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今明兩日被一股潮濕的偏南氣流取代，該區早晚有薄霧，日間溫暖。預料一道冷鋒會在明晚至星期二初時橫過華南沿岸，該區會有驟雨。受隨後的東北季候風影響，本週中至後期廣東沿岸早上稍涼，天色逐漸好轉。

