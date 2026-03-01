第54屆香港藝術節日前揭幕，文化體育及旅遊局局長羅淑佩周六（28日）在社交平台表示，藝術節在行政長官主持開幕典禮後正式展開，她連續兩晚到場觀賞演出，形容節目展現藝術、體育與電影的完美結合。

羅淑佩指，首晚觀賞由Ballet Nacional de España帶來的《La Bella Otero》，周六再欣賞美國管風琴家Cameron Carpenter為默片《體育皇后》現場配樂的世界首演。她形容節目把藝術、體育與電影元素完美結合，現場管風琴配樂與劇情配合得天衣無縫，令人印象深刻。

羅淑佩一連兩日觀賞香港藝術節節目 讚中西兼納邀市民共赴藝術盛宴。

她又提到，Carpenter曾於2023年藝術節演出，當時演奏巴哈作品，今次則展現為默片現場配樂的魅力，亦是她首次觀賞默片體驗。

羅淑佩表示，香港藝術節節目涵蓋音樂、舞蹈、歌劇、戲曲、劇場及多媒體創作等，內容中西兼容。她指出，藝術節經費約三成來自政府直接資助及配對撥款，其餘由商界及私人贊助、捐款和門票收入支持，並呼籲市民把握機會參與為期一個月的藝術盛事。