啟德體育園1周年︱3.1推「一日限定」優惠誌慶 近100間零售商戶及食肆全場或精選貨品9折

啟德體育園明日將迎來一周年誌慶，園區近100間零售商戶及食肆於3月1日推出「一日限定」全場或精選貨品9折優惠（詳情參閱: https://www.kaitaksportspark.com.hk/tc/promotion/59) 與粉絲與訪客一同慶祝。

除了購物賞同優惠，啟德零售館及美食海灣亦提供多間特色餐飲，供訪客於演出前後補給及聚會，享受多款期間限定美食，體驗園區「食買玩」的一站式樂趣。

商店延長營業時間，讓市民活動後繼續玩。園區商舖及餐飲設施將延長營業時間，讓粉絲可於演唱會前後盡情購物、用餐，沉浸於歡樂氣氛！

園方建議預訂泊車位 — 更順暢抵達與離場 :

啟德體育園建議駕車觀眾提前預訂泊車位，以提升整體入場與散場體驗。

啟德主場館：https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=CPSSV0226&view=CarPark&langpref=zh-cht

啟德體藝館：https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=CPACP0226&view=CarPark&langpref=zh-cht

SEVENTEEN演唱會觀眾 :

除了啟德零售館及啟德體育大道等必影打卡位，全力應援偶像外，各位CARAT亦請特別留意：

1. 建議提前領取實體門票

觀眾請提早前往快達票 HK Ticketing 位於全港多處的自助取票機（https://hkt.hkticketing.com/hant/#/news/detail/0/4) 領取實體門票。

園方強烈建議於演出當日中午 12 時前完成取票，以免因現場取票人流眾多而延誤入場。

2. 企位觀眾分時段入場安排

為提升入場效率，企位觀眾（經Y 閘進場）將實施等候區安排：

• 下午 2 時至 4 時之間的合適時間抵達，經安檢後，請按門票上列明的等候區編號**（1–48）前往指定區域

• 下午4時開始將按等候區編號依序進場

• 重要提示：下午 4 時入場開始後抵達的持票人士，需待所有已於等候區的觀眾入場後方可進場。

* 等候區編號及進場順序並不構成任何特定優先權、保留位置，亦不代表場內企位的任何特定站立位置。

3. 留意天氣及限制攜帶物品

由於天氣不穩，園方建議觀眾穿著輕便合適衣物。同時提醒留意長傘等受限制攜帶物品規定，並預留足夠時間辦理寄存，以避免影響入場流程。