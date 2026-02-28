Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德體育園1周年︱3.1推「一日限定」優惠誌慶 近100間零售商戶及食肆全場或精選貨品9折

社會
更新時間：22:25 2026-02-28 HKT
發佈時間：22:25 2026-02-28 HKT

啟德體育園明日將迎來一周年誌慶，園區近100間零售商戶及食肆於3月1日推出「一日限定」全場或精選貨品9折優惠（詳情參閱: https://www.kaitaksportspark.com.hk/tc/promotion/59)  與粉絲與訪客一同慶祝。

除了購物賞同優惠，啟德零售館及美食海灣亦提供多間特色餐飲，供訪客於演出前後補給及聚會，享受多款期間限定美食，體驗園區「食買玩」的一站式樂趣。

商店延長營業時間，讓市民活動後繼續玩。園區商舖及餐飲設施將延長營業時間，讓粉絲可於演唱會前後盡情購物、用餐，沉浸於歡樂氣氛！

園方建議預訂泊車位 — 更順暢抵達與離場 : 

啟德體育園建議駕車觀眾提前預訂泊車位，以提升整體入場與散場體驗。
啟德主場館：https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=CPSSV0226&view=CarPark&langpref=zh-cht
啟德體藝館：https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=CPACP0226&view=CarPark&langpref=zh-cht

SEVENTEEN演唱會觀眾 : 

除了啟德零售館及啟德體育大道等必影打卡位，全力應援偶像外，各位CARAT亦請特別留意：
1. 建議提前領取實體門票
觀眾請提早前往快達票 HK Ticketing 位於全港多處的自助取票機（https://hkt.hkticketing.com/hant/#/news/detail/0/4) 領取實體門票。
園方強烈建議於演出當日中午 12 時前完成取票，以免因現場取票人流眾多而延誤入場。
2. 企位觀眾分時段入場安排
為提升入場效率，企位觀眾（經Y 閘進場）將實施等候區安排：
•        下午 2 時至 4 時之間的合適時間抵達，經安檢後，請按門票上列明的等候區編號**（1–48）前往指定區域
•        下午4時開始將按等候區編號依序進場
•        重要提示：下午 4 時入場開始後抵達的持票人士，需待所有已於等候區的觀眾入場後方可進場。
* 等候區編號及進場順序並不構成任何特定優先權、保留位置，亦不代表場內企位的任何特定站立位置。
3. 留意天氣及限制攜帶物品
由於天氣不穩，園方建議觀眾穿著輕便合適衣物。同時提醒留意長傘等受限制攜帶物品規定，並預留足夠時間辦理寄存，以避免影響入場流程。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲
01:15
伊朗局勢︱美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲 伊朗導彈襲美駐巴林海軍基地︱不斷更新
即時國際
1小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
16小時前
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
11小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
2026-02-27 13:00 HKT
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
周永恆港鐵車廂疑背妻攬女  貼到實如膠似漆脫罩陰陰嘴笑  網民：條女又唔同咗
周永恆港鐵車廂疑背妻攬女  貼到實如膠似漆脫罩陰陰嘴笑  網民：條女又唔同咗
影視圈
7小時前
鄭伊健夫婦筲箕灣食麵猶如平民 蒙嘉慧身形再暴脹體現幸福肥 一個貼地舉動被讚具明星風采
鄭伊健夫婦筲箕灣食麵猶如平民 蒙嘉慧身形再暴脹體現幸福肥 一個貼地舉動被讚具明星風采
影視圈
5小時前
伊朗局勢︱美國以色列「誘敵計劃」成真？ 拆解德黑蘭大爆炸背後軍事戰略與政治博弈
伊朗局勢︱美國以色列「誘敵計劃」成真？ 拆解德黑蘭大爆炸背後軍事戰略與政治博弈
即時國際
5小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
13小時前