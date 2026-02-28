伊朗局勢︱美軍空襲德黑蘭 港商多哈、杜拜轉機航班取消 無奈滯留俄羅斯

美國與以色列今日（28日）對伊朗發動聯合軍事行動，空襲伊朗首都德黑蘭等多處目標，導致中東地區緊張局勢急劇升溫，當中卡塔爾已率先宣布關閉其領空，全球多家航空公司亦緊急暫停或調整往返中東地區的航班，區內交通陷入混亂。正在俄羅斯經商、原計劃前往阿聯酋杜拜短暫停留兩日再轉赴德國柏林的邵小姐向《星島頭條》表示，受到局勢影響，航班延誤，對於最終能否成行仍屬未知之數，同行成員均感到無奈。

邵小姐其後向記者表示，她原定乘坐的航班現已宣布取消。她透露，航空公司目前仍未理會滯留旅客的住宿安排，自己只能無奈等待進一步通知。面對突如其來的行程耽誤，邵小姐感到十分徬徨。她直言：「唔知點算，唯有係俄羅斯玩多一日。」

邵小姐向記者表示，其航班原定於當地時間今日下午4時50分從莫斯科起飛，但航空公司最新通知，航班原先延後至當地時間晚上7時45分才能離港，一行人在酒店等候最新安排。此外，邵小姐透露，同行另一批團員原定於今晚途經杜拜轉機返港，惟至今未能掌握清晰的消息，未知何時才能順利啟程回港。

另外，根據航空追蹤網站「Flightradar24」的數據顯示，一趟原定由英國倫敦飛往中東卡塔爾多哈的卡塔爾航空航班「QR6」，在飛越比利時上空時突然掉頭，最終折返倫敦。

記者︰黃子龍