Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢．持續更新｜機管局：今明兩日9班航班受影響 包括3班離港航班取消

社會
更新時間：19:42 2026-02-28 HKT
發佈時間：19:42 2026-02-28 HKT

保安局今日（28日）在保安局外遊警示制度網站，更新對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示。機管局今日（28日）表示，受伊朗局勢影響，截止星期六晚上8時，香港國際機場星期六及星期日共有9班客運航班受影響，包括3班分別從杜拜或利雅得出發的航班延遲抵港，3班離港航班取消，3班分別前往利雅德及杜拜的航班延遲起飛。詳情請向航空公司查詢。

國泰暫停周六中東航班運作  包括往返杜拜、利雅得航班

國泰集團指，暫停周六中東航班運作，包括往返杜拜、利雅得的航班，以及往返杜拜阿勒馬克圖姆國際機場貨機。此外，平日會飛越相關空域的航班亦已改道。

因應中東地區的最新發展，國泰航空豁免今日或之前出票的往返布杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH)航班重新訂位及更改航點的手續費用，更改機票截止日期為3月3日或之前，讓乘客可以更靈活調整行程。若乘客選擇重新預訂，原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付。

國泰公告。
國泰公告。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲
01:15
伊朗局勢︱美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲 伊朗導彈襲美駐巴林海軍基地︱不斷更新
即時國際
1小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
16小時前
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
11小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
2026-02-27 13:00 HKT
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
周永恆港鐵車廂疑背妻攬女  貼到實如膠似漆脫罩陰陰嘴笑  網民：條女又唔同咗
周永恆港鐵車廂疑背妻攬女  貼到實如膠似漆脫罩陰陰嘴笑  網民：條女又唔同咗
影視圈
7小時前
鄭伊健夫婦筲箕灣食麵猶如平民 蒙嘉慧身形再暴脹體現幸福肥 一個貼地舉動被讚具明星風采
鄭伊健夫婦筲箕灣食麵猶如平民 蒙嘉慧身形再暴脹體現幸福肥 一個貼地舉動被讚具明星風采
影視圈
5小時前
伊朗局勢︱美國以色列「誘敵計劃」成真？ 拆解德黑蘭大爆炸背後軍事戰略與政治博弈
伊朗局勢︱美國以色列「誘敵計劃」成真？ 拆解德黑蘭大爆炸背後軍事戰略與政治博弈
即時國際
5小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
13小時前