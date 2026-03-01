簡樸房︱房屋局接觸138義華大廈劏房戶支援搬遷 79戶有意申請過渡性房屋

《簡樸房條例》今日（3月1日）起生效，因應業主須改裝單位以符合條例，長沙灣義華大廈早前有近百個劏房戶被要求遷出，房屋局已要求區域服務隊全力支援相關住戶。房屋局回覆《星島》查詢時表示，截至前日（27日），區域服務隊已接觸相關138個分間單位租戶，當中79戶表示有意向申請過渡性房屋，包括43戶已提交申請，初步均為「甲類租戶」及「乙類租戶」，其中7戶已成功獲批核並將陸續入伙，餘下的59戶正考慮或已安排其下一步的住處。

房屋局指出，區域服務隊在過去一段時間持續為義華大廈的租客提供可行協助。為協助租客了解供應較充足的新界過渡性房屋，區域服務隊早前安排租客到位於大埔和元朗的3個過渡性房屋參觀，共有33位租客報名參加。區內由民政事務總署開設的單身人士宿舍救世軍曦華樓，近日亦收到義華大廈60位租客的申請，當中有39宗申請已獲批核可安排入住。

另根據房屋局的資料顯示，有10戶曾經於相關義華大廈居住的租客，亦已按其申請狀況獲安排遷入不同的簡約公屋項目。房屋局又指，隨着「簡樸房」規管於今日開始登記，考慮到部分分間單位住戶或需另覓居所，當局已為此類住戶特設「丙類」申請資格，以申請簡約公屋及過渡性房屋。

