簡樸房︱政府持續嚴打工廈劏房 如設舉報制度須審時度勢 短期內以現有單位設樣辦房

政府推動簡樸房，部分住宅劏房戶或會轉往工廈劏房等違規單位。房屋局副秘書長王明慧強調，工廈劏房不適合居住，住宅劏房戶不應入住，屋宇署打擊工廈劏房的力度不會因簡樸房政策而調整。政府曾提出研究簡樸房舉報制度，王明慧表示，未必需要舉報制度協助執法，但會審時度勢研究不同措施。另外，政府就簡樸房設八大標準（見表），王明慧表示，短期內將以現有單位設置簡樸房的樣辦房，但未來不會在專屬網站公開已認證簡樸房的圖則。核證報告收費方面，她指，價格視乎個別單位的工作會有不同，而認證費用應被視為經營成本，相信專業人士不會開天殺價。

工廈不宜居住 呼籲受影響劏房戶勿遷入

簡樸房條例實施，或有部分居於不合格劏房的住戶，會冒險遷往工廈劏房等違規單位居住。房屋局副秘書長王明慧表示，根據法例，工廈不能住人，不可以經營劏房，屋宇署的執法不會受到簡樸房條例影響，會持續嚴厲打擊，並呼籲受影響劏房戶不要遷入工廈。

房屋局局長何永賢曾稱，會研究將打擊濫用公屋的舉報制度，應用到簡樸房政策上。王明慧表示，至明年2月底前的12個月登記期內，政府針對住宅劏房將不會有任何執法行動，故此階段無需要舉報制度，而政府現時亦會收到舉報信件，故未必需要新設一個舉報制度，以協助執法，但會審時度勢研究不同措施。

坊間有劏房經營者提出與租戶簽訂「共同生活合約」，訛稱是一個家庭分擔生活費用。王明慧指，只要住宅單位有分間出空間，並將有關空間出租，已屬法例規管，收租者在法律上已是營運人，有責任令分間單位符合簡樸房條例規定，租金交易紀錄可成為政府執法的依據。

將以現有劏房單位作樣辦房 短期內有公布

另外，坊間對簡樸房樣式仍有疑問，王明慧表示，房屋局將以現有劏房單位，作為樣辦房，教導公眾有關劏房需要作出的改動，例如要加裝消防門或加置滅火筒，以符合條例要求，短期內將有公布。她又稱，專屬網站會公開已登記劏房和已認證簡樸房的名單，顯示地址資料，但不會公開獲批的圖則，避免為私人市場賣廣告。

對於有業主收到簡樸房認證報告報價參差，王明慧表示，個別單位因所需工作不同，收費或有差異，而政府一直有與專業團體就認證程序溝通，費用有合理性，專業人士不會開天殺價，而業主租金回報不低，應視認證報告費用是經營成本。

認證報告涉及不同專業，有劏房業主疑惑是否需要由多於一位指明專業人士負責，王明慧解釋，認證報告只需要由一位指明專業人士署名，若該專業人士認為有需要，可諮詢其他專業人士的意見，但由署名人士承擔責任。

王明慧又指，房屋局亦向專業人士、地產代理和物業管理業界等，舉辦多場培訓活動，向業界介紹簡樸房條例的具體安排，反應踴躍，相信可協助業界認識簡樸房。

表: 簡樸房八大標準

1. 內部樓面面積不少於86呎

2. 樓底淨高度最少2.3米

3. 設獨立火警偵測器等

4. 符合樓宇荷載標準

5. 至少有一扇可開啟窗戶，「黑廁」要有通風設施

6. 有獨立廁所

7. 廁所外附設供水點和水盆

8. 設獨立水電錶

記者 : 曾偉龍

攝影 : 何君健