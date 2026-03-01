簡樸房︱房屋局籲業主盡快登記 未來5年提供19.6萬公屋望止劏房戶搬遷潮

簡樸房條例今日( 3月1日 )正式實施，劏房經營者今起可為分間單位申請登記。房屋局副秘書長王明慧接受訪問時鼓勵劏房經營者盡早登記，享有最多認證費用減免或全免。她又指出，未來5年期政府有約19.6萬間公營房屋，現時市區或擴展市區亦有數百個可租出的過渡屋單位，呼籲劏房戶可申請入住簡約公屋或過渡性房屋，提早在業主改裝前遷往較理想的居住環境，希望不會出現劏房戶搬遷潮。

登記期今日開始 期限有12個月

房屋局副秘書長王明慧日前受訪時表示，政府通過簡樸房條例，有決心處理劣質劏房這個老大難問題，並按「先登記、後執法」的步伐推展簡樸房政策，今日起開始12個月的登記期（至明年2月28日），讓現存劏房單位進行登記，成功登記的住宅單位可取得緊接為期36個月的寬限期（明年3月1日至2030年2月28日），合計48個月的過渡期內，劏房經營者有足夠時間改裝單位，以及申請簡樸房認證。簡樸房認證有效期為5年，其後可申請續期。

王明慧指出，政府為劏房經營者提供彈性，容許逐個分間單位個別登記，在登記期首半年和後半年登記，可獲「早鳥」優惠，在其後認證時的費用獲全免或減免優惠。她呼籲經營者踴躍登記，即使最終會在4年過渡期後放棄經營，亦可先登記取得寬限。

公眾擔心政策或導致劏房戶「搬遷潮」，王明慧則呼籲，劏房戶毋須擔心，因政府未來5年期可提供19.6萬間公營房屋單位，單計今年將有2萬個簡約公屋單位落成，而現有簡屋亦約20%空置率，加上單位流轉，可安置劏房住戶。她期望透過讓更多劏房戶認識過渡房屋和簡約公屋，陸續申請及搬入更佳的居住環境，「搬遷潮」將不會發生。

她表示，現時簡屋和過渡屋的租戶中，均有約40%來自劏房，而根據調研，有約60%劏房戶合資格申請簡屋和過渡屋；局方積極向劏房戶舉辦「睇樓團」，不少劏房戶參觀過渡屋後更即時申請。她呼籲劏房戶在過渡期內提早申請簡約公屋和過渡性房屋，避免在單位改裝時被經營者請走才考慮搬遷問題。

局方正研究預留更多市區過渡屋緩衝劏房戶需要，王明慧表示，現時市區或擴展市區亦有數百個可供出租的過渡屋單位，涉224伙的油塘過渡屋項目亦將於今年3至4月接受申請。她強調，政府最重視劏房戶的福祉，房屋局設6隊分間單位區域服務隊，為有需要的受影響住戶提供協助，包括尋找居所搬遷，或協調過渡屋等資源提供暫時安置。

至於新制度對劏房租金和供應的影響，王明慧表示，根據前年調研，本港有約11萬左右的劏房單位，與2021年數字相若，當中約30%面積不達標，若申請成為簡樸房需要重劃，例如將「一開四」變成「一開三」，但涉及市場行為，有經營者或退場，亦會有新經營者加入，故難推算實際單位數字的改變。但她指，租金受供求影響，租務管制條例生效後，劏房租金一直維持在5000多元，而未來政府有足夠公營房屋供應，在供應大增，需求相若下，相信劏房租金不會升得很高。

記者︰曾偉龍

攝影 : 何君健