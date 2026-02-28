的士車隊︱運物局 : 將在會展及機場等設專屬停車位 5支車隊已完成220萬個行程

運輸及物流局局長陳美寶及團隊與的士業界代表會面，舉行年度新春茶敘，就業界各項關注深入交流，並祝願各位「路路亨通、生意興隆」。運物局在社交平台表示，過去一年，的士業迎來多項新發展。5支的士車隊自去年獲發牌至今，已完成約220萬個行程，成績令人鼓舞。車隊的士車種新穎寬敞，部分更可容納輪椅及大型行李，廣受歡迎。局方將在故宮文化博物館、M+博物館、會展及機場增設車隊的士專屬停車位，讓的士車隊的服務優勢更好地發揮。

的士司機筆試月均投考人數升至1800人

至於去年簡化的士司機筆試安排，局方指現時每月平均投考人數已升至約1,800人，較以往增加近三成，持續為業界注入新動力，吸引更多新血加入。局方未來會持續推進的士業的改革步伐，並藉此向的士業界代表宣傳，今年4月1日推行全港的士司機須提供至少兩種電子支付方式，包括一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介。

運物局表示，本港的士優質服務形象，有賴政府、前線司機和業界共同努力，面對點對點出行服務的發展步伐，將繼續與業界坦誠溝通，讓各類服務共存互補，一同進步，回應社會對多元出行服務的需求，並在此基礎上，攜手推動的士服務以至整體交通生態踏上新台階。